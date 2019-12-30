Вылетел на встречку: на трассе Татарск — Карасук погиб водитель Toyota Carina

— Водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Carina двигался со стороны поселка Чистоозерное в сторону Новосибирска. При движении на повороте он, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. Погиб водитель Toyota Carina, пострадал пассажир мужчина 1997 года рождения, — прокомментировали ДТП в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Днем в понедельник, 30 декабря, в 15:20 на 189-м километре трассы К-01 Татарск — Карасук столкнулись седан Toyota Carina и внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара водитель седана погиб.

В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По словам очевидцев, водителя и пассажирку внедорожника осмотрели и отпустили врачи скорой помощи.



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Подобное ДТП произошло днем 24 декабря на трассе «Иртыш» в Новосибирской области: грузовик МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой». В результате ДТП погиб водитель «Тойоты».