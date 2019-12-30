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Происшествия

Вылетел на встречку: на трассе Татарск — Карасук погиб водитель Toyota Carina

Седан, за рулем которого находился погибший мужчина, столкнулся с Toyota Land Cruiser

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Оба автомобиля после столкновения улетели в кювет

Оба автомобиля после столкновения улетели в кювет

Днем в понедельник, 30 декабря, в 15:20 на 189-м километре трассы К-01 Татарск — Карасук столкнулись седан Toyota Carina и внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара водитель седана погиб.

— Водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Carina двигался со стороны поселка Чистоозерное в сторону Новосибирска. При движении на повороте он, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. Погиб водитель Toyota Carina, пострадал пассажир мужчина 1997 года рождения, — прокомментировали ДТП в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Предположительно, водитель седана не справился с управлением

Предположительно, водитель седана не справился с управлением

В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По словам очевидцев, водителя и пассажирку внедорожника осмотрели и отпустили врачи скорой помощи.

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Подобное ДТП произошло днем 24 декабря на трассе «Иртыш» в Новосибирской области: грузовик МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой». В результате ДТП погиб водитель «Тойоты».

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ДТПавария на трассеавария
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КОММЕНТАРИИ (6)

пенсионерка
30 дек 2019 в 22:52

Очень опасны автомобили, но автомобилисты никак не могут этого понять. Ведь есть гораздо более безопасные виды транспорта.

пенсионерка
30 дек 2019 в 22:51

Сердце разрывается, когда читаю такие новости. Так жалко таких молодых. Но мне непонятно почему они выбирают автомобили? На трассе, тем более, зимой очень опасно. Гораздо безопаснее на поезде ехать, например. Всех с наступающим праздником.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 22:49

Автомобиль - источник повышенной опасности. Надо передвигаться на ОТ, это безопаснее.