«Сильно провис потолок, идет обследование». В Новосибирске экстренно закрыли детский сад

Детский сад закрыли за сутки до Нового года Фото: Густаво Зырянов

В этот понедельник, 30 декабря, в Новосибирске внезапно закрылся корпус детского сада № 242 «Ёлочка», расположенный в Ленинском районе на улице Титова. За несколько дней до этого родителям объявили, что здание ставят на капитальный ремонт.

— Причины такого внезапного закрытия нам непонятны. 24 декабря состоялось собрание. Родителей, чьи дети ходят в корпус на Титова, собрали во втором корпусе — на Телецентре (на улице Плахотного, 15А), — рассказывает читательница НГС, чей ребенок посещает «Ёлочку».

На встречу, по её словам, пришли представители администрации Ленинского района: — Нам сообщили, что здание находится в аварийном состоянии, что была комиссия. Говорили, что там то ли грунтовые воды, то ли ещё что-то — мол, стройка рядом шла, и где-то какая-то балка прогнулась. Но документально ничего не подтвердили. Просто сказали, что необходимо прийти в ближайшее время в администрацию района и написать заявление о переводе в другие сады. Потом одна мама позвонила в администрацию Ленинского района, а ей там сказали, что ничего объяснять не будут. Но уточнили лишь, что комиссию никакую пока не проводили. В общем, ничего толком неизвестно.

Всем родителям, добавила женщина, выдали направления в различные сады, находящиеся в разных местах Ленинского района. При этом родительница поставила под сомнение необходимость капремонта — она утверждает, в конце лета в корпусе на Титова проходил ремонт. Другие родители также опасаются, что здание могут закрыть под надуманным предлогом, а землю под ним впоследствии отдадут под многоэтажную застройку.

Рядом с детским садом располагается офисный новострой — административное здание Stalin-House Фото: Густаво Зырянов

Заведующая детсадом «Ёлочка» Виктория Голикова объяснила корреспонденту НГС, что летний ремонт был косметическим, а сейчас учреждение закрылось из-за провисания потолка в одном из помещений.

— Сейчас детский сад закрывается для проведения инструментального обследования. Мы наблюдаем динамику провисания потолка в одной из групп. Провис штукатурный слой, очень большой. Но нужно проверить оба крыла. Проведём обследование, после чего департамент примет решение. Отремонтируем перекрытие и вернём всех детей назад. Как можно установить сейчас причину, если здание 1958 года постройки? Все остальные комментарии вам дадут в департаменте мэрии, — пояснила заведующая детским садом.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии, но там взяли отсрочку до окончания новогодних праздников.

— Запрос отправлен в структурные подразделения мэрии Новосибирска. В соответствии со статьей 40 Закона РФ «О средствах массовой информации» уведомляю об отсрочке в предоставлении запрашиваемой информации. Ответ будет предоставлен до 16 января 2020 года, — сообщили в пресс-службе мэрии.

