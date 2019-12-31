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«Сильно провис потолок, идет обследование». В Новосибирске экстренно закрыли детский сад

Родителям сообщили об этом за несколько дней до закрытия. 30 декабря детсад отработал последний день

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Детский сад закрыли за сутки до Нового года

Детский сад закрыли за сутки до Нового года

В этот понедельник, 30 декабря, в Новосибирске внезапно закрылся корпус детского сада № 242 «Ёлочка», расположенный в Ленинском районе на улице Титова. За несколько дней до этого родителям объявили, что здание ставят на капитальный ремонт.

— Причины такого внезапного закрытия нам непонятны. 24 декабря состоялось собрание. Родителей, чьи дети ходят в корпус на Титова, собрали во втором корпусе — на Телецентре (на улице Плахотного, 15А), — рассказывает читательница НГС, чей ребенок посещает «Ёлочку».

На встречу, по её словам, пришли представители администрации Ленинского района:

— Нам сообщили, что здание находится в аварийном состоянии, что была комиссия. Говорили, что там то ли грунтовые воды, то ли ещё что-то — мол, стройка рядом шла, и где-то какая-то балка прогнулась. Но документально ничего не подтвердили. Просто сказали, что необходимо прийти в ближайшее время в администрацию района и написать заявление о переводе в другие сады. Потом одна мама позвонила в администрацию Ленинского района, а ей там сказали, что ничего объяснять не будут. Но уточнили лишь, что комиссию никакую пока не проводили. В общем, ничего толком неизвестно.

Всем родителям, добавила женщина, выдали направления в различные сады, находящиеся в разных местах Ленинского района. При этом родительница поставила под сомнение необходимость капремонта — она утверждает, в конце лета в корпусе на Титова проходил ремонт. Другие родители также опасаются, что здание могут закрыть под надуманным предлогом, а землю под ним впоследствии отдадут под многоэтажную застройку.

Рядом с детским садом располагается офисный новострой — административное здание Stalin-House

Рядом с детским садом располагается офисный новострой — административное здание Stalin-House

Заведующая детсадом «Ёлочка» Виктория Голикова объяснила корреспонденту НГС, что летний ремонт был косметическим, а сейчас учреждение закрылось из-за провисания потолка в одном из помещений.

— Сейчас детский сад закрывается для проведения инструментального обследования. Мы наблюдаем динамику провисания потолка в одной из групп. Провис штукатурный слой, очень большой. Но нужно проверить оба крыла. Проведём обследование, после чего департамент примет решение. Отремонтируем перекрытие и вернём всех детей назад. Как можно установить сейчас причину, если здание 1958 года постройки? Все остальные комментарии вам дадут в департаменте мэрии, — пояснила заведующая детским садом.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии, но там взяли отсрочку до окончания новогодних праздников.

— Запрос отправлен в структурные подразделения мэрии Новосибирска. В соответствии со статьей 40 Закона РФ «О средствах массовой информации» уведомляю об отсрочке в предоставлении запрашиваемой информации. Ответ будет предоставлен до 16 января 2020 года, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В октябре 2019 года НГС рассказал, как мэрия заказала строительство нового детсада на месте трёх разрушенных.

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ремонт школ и детсадовStalin-House
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КОММЕНТАРИИ (5)

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31 дек 2019 в 11:33

Ничего страшного, на Родниках новый садик построили.

Гость
31 дек 2019 в 11:28

Странные родители.Ну пусть их дети ходят в садик 1958 года постройки, пусть на них рухнет потолок, да пусть вообще рухнет все здание, но мамашы не обязаны возить детей за три остановки от дома.

либеральное сми
31 дек 2019 в 11:39

новогодние новости 😂