НГС нашёл самый странный подарок к праздникам — сертификат от синоптиков

А вы помните, какая погода была в важный для вас день?

— В сертификате указывается погода в какой-то знаменательный день. Предположим, день свадьбы 12 июля 1979 года. Мы пишем: «В день вашего бракосочетания в Новосибирске отмечались следующие метеопараметры». Перечисляем метопараметры, в конце пишем, что желаем счастья, долголетия, чтоб ваш брак существовал ещё сто лет, ставим печать, — пояснил корреспонденту НГС начальник отдела маркетинга Гидрометцентра Сергей Пахомов.

Необычную услугу можно найти в прейскуранте Новосибирского гидрометцентра — синоптики продают подарочные сертификаты. Стоит один такой 693,78 рублей.

Как отметили в ведомстве, сертификаты продаются уже около двух лет, за это время заказали около 200 штук.

Накануне синоптики рассказали, какой же будет погода в новогоднюю ночь — морозы отступят.

Вы не успели купить подарки или внезапно на каникулах родственники и друзья решили нагрянуть к вам в гости, а подарков для них нет? Редакция НГС изучила, что сейчас можно найти в магазинах Новосибирска — вот список подарков стоимостью до 1000 рублей.

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