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В полиции рассказали, кто должен был сообщить матери погибшего студента НГУ о его смерти

В ведомстве утверждают, что это была задача следователей

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По словам матери погибшего, ей никто не сообщал о трагедии больше суток

По словам матери погибшего, ей никто не сообщал о трагедии больше суток

В новосибирской полиции рассказали, почему не сообщили матери погибшего студента НГУ о его смерти — это должны были сделать не их сотрудники. Женщина узнала о гибели сына только спустя сутки после трагедии — ни правоохранительные органы, ни руководство вуза не сообщили ей об этом вовремя. Она прочитала новость на сайте НГС и узнала сына по фотографии.

— Вопрос оповещения родителей погибшего относится к компетенции руководителя СОГ (следственно-оперативной группы. — Прим. ред.), которым являлся сотрудник СУ СК России по Новосибирской области, — говорится в официальном ответе ГУ МВД по Новосибирской области на запрос от корреспондента НГС.

В НГУ объясняли корреспонденту НГС, что не сообщили матери студента о его гибели из-за «человеческого фактора». 

В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и объяснить, будет ли наказан ответственный сотрудник.

Трагедия произошла вечером в субботу, 7 декабря. Студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось. Друзья погибшего рассказывали, что случившееся стало для всех неожиданностью.

Мы пообщались с психологом и узнали 6 признаков, по которым можно понять, что подросток находится в депрессии и склонен к суициду. А также разобрали 7 опасных ситуаций и выяснили, почему в таком возрасте дети часто замыкаются в себе, нервно реагируют на замечания и хамят.

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НГУСоветский район
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
30 дек 2019 в 19:05

Случилась трагедия. Ужасная. Смысл сейчас искать виновных в том кто должен был донести эту весть? Сотрудник отнёсся халатно? Или ему сложно было это рассказать матери? Это что то изменит? Как Всегда очередной бред. Может надо разобраться почему это произошло ?

Гость
30 дек 2019 в 19:10

Давайте лучше про семейку Лепезиных. Жуть интересно какая там Санта-Барбара.

жадина
30 дек 2019 в 19:05

вуз должен был сообщить, он был подопечным нгу. жил там и учился. вуз несёт ответственность за своих студентов. за их безопасность и здоровье.