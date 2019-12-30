В полиции рассказали, кто должен был сообщить матери погибшего студента НГУ о его смерти

По словам матери погибшего, ей никто не сообщал о трагедии больше суток

— Вопрос оповещения родителей погибшего относится к компетенции руководителя СОГ (следственно-оперативной группы. — Прим. ред. ), которым являлся сотрудник СУ СК России по Новосибирской области, — говорится в официальном ответе ГУ МВД по Новосибирской области на запрос от корреспондента НГС.

В новосибирской полиции рассказали, почему не сообщили матери погибшего студента НГУ о его смерти — это должны были сделать не их сотрудники. Женщина узнала о гибели сына только спустя сутки после трагедии — ни правоохранительные органы, ни руководство вуза не сообщили ей об этом вовремя. Она прочитала новость на сайте НГС и узнала сына по фотографии.

В НГУ объясняли корреспонденту НГС, что не сообщили матери студента о его гибели из-за «человеческого фактора».

В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и объяснить, будет ли наказан ответственный сотрудник.

Трагедия произошла вечером в субботу, 7 декабря. Студента нашли под окнами общежития НГУ на улице Пирогова в Советском районе. Спасти его не удалось. Друзья погибшего рассказывали, что случившееся стало для всех неожиданностью.



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