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Криминал

«Превышение полномочий с применением насилия»: следком возбудил дело о пытках в новосибирской колонии

Подозреваемых в нём пока нет

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Следователи выясняют обстоятельства избиения одного из заключённых в новосибирской колонии строгого режима

Следователи выясняют обстоятельства избиения одного из заключённых в новосибирской колонии строгого режима

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения заключённого в исправительной колонии № 8. В пресс-службе регионального Следственного комитета корреспонденту НГС подтвердили эту информацию.

— Дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК «Превышение полномочий с применением насилия». Проводится расследование, — уточнили в следкоме.

В середине декабря Следственный комитет проводил проверку инцидента с заключённым Александром Ивовым из ИК-8, который пожаловался на систематические избиения сотрудниками колонии. В результате последнего конфликта с одним из сотрудников он нанёс себе повреждения и объявил голодовку. Как сообщал Борис Ушаков — куратор проекта «Гулагу нет», к голодовке Александра присоединились ещё 130 заключённых колонии.

По словам адвоката Александра Ивова Максима Амбурцева, уголовное дело действительно было возбуждено по заявлению, которое подавал его подзащитный. В нём пока нет подозреваемых, есть лишь факт превышения должностных полномочий. Это, как пояснил адвокат, является «нормальной практикой».

— Самого постановления о возбуждении дела не видел, но видел постановление в отказе удовлетворения ходатайства за подписью руководителя Заельцовского следственного отдела. В нём написано, что действительно 17 декабря 2019 года было возбуждено данное уголовное дело, — сообщил он.

Сам Александр Ивов, со слов Максима Амбурцева, закончил лечение и был выписан из больницы, а затем отправлен для отбывания наказания в исправительное учреждение Кемеровской области на основании постановления ГУФСИН.

— ГУФСИН вправе определять место отбывания наказания по каким-то определённым мотивам, — добавил адвокат.

Информацию об этих мотивах и отношении управления к возбуждённому уголовному дело корреспонденту оперативно получить не удалось, НГС отправил запрос.

Ранее в пресс-службе ГУФСИН «противоправные действия» сотрудников учреждения к осуждённым опровергали. Информацию о голодовке заключённых в управлении назвали «не соответствующей действительности».

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ЗаключенныеИКСледственный комитет
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КОММЕНТАРИИ (7)

знаток
30 дек 2019 в 17:38

Иммитация и ничего более. Как обычно никого не накажут. Рука руку моет. У нас уже давно вся страна, как за колючей проволкой.
Стабильность, чо...

Фото пользователя
30 дек 2019 в 17:23

Все правильно. Права заключённых должны охраняться законом.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 17:46

Хватит уже негатива, Нгс давай веселые новости!