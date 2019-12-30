«Превышение полномочий с применением насилия»: следком возбудил дело о пытках в новосибирской колонии

Следователи выясняют обстоятельства избиения одного из заключённых в новосибирской колонии строгого режима

В середине декабря Следственный комитет проводил проверку инцидента с заключённым Александром Ивовым из ИК-8, который пожаловался на систематические избиения сотрудниками колонии. В результате последнего конфликта с одним из сотрудников он нанёс себе повреждения и объявил голодовку. Как сообщал Борис Ушаков — куратор проекта «Гулагу нет», к голодовке Александра присоединились ещё 130 заключённых колонии.

— Дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК «Превышение полномочий с применением насилия». Проводится расследование, — уточнили в следкоме.

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения заключённого в исправительной колонии № 8 . В пресс-службе регионального Следственного комитета корреспонденту НГС подтвердили эту информацию.

По словам адвоката Александра Ивова Максима Амбурцева, уголовное дело действительно было возбуждено по заявлению, которое подавал его подзащитный. В нём пока нет подозреваемых, есть лишь факт превышения должностных полномочий. Это, как пояснил адвокат, является «нормальной практикой».



— Самого постановления о возбуждении дела не видел, но видел постановление в отказе удовлетворения ходатайства за подписью руководителя Заельцовского следственного отдела. В нём написано, что действительно 17 декабря 2019 года было возбуждено данное уголовное дело, — сообщил он.



Сам Александр Ивов, со слов Максима Амбурцева, закончил лечение и был выписан из больницы, а затем отправлен для отбывания наказания в исправительное учреждение Кемеровской области на основании постановления ГУФСИН.



— ГУФСИН вправе определять место отбывания наказания по каким-то определённым мотивам, — добавил адвокат.



Информацию об этих мотивах и отношении управления к возбуждённому уголовному дело корреспонденту оперативно получить не удалось, НГС отправил запрос.

