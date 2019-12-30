Полицейский Дед Мороз и Снегурочка остановили водителей на площади Ленина и подарили им мороженое

Сегодня днём в Новосибирске на площади Ленина прошла традиционная новогодняя акция ГИБДД: полицейский Дед Мороз со Снегурочкой раздали водителям мороженое и календари на 2020 год.



Сотрудники ГИБДД останавливали машины, чтобы поздравить водителей с Новым годом и напомнить им о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Новосибирска Ирина Кетова.



По её словам, водители сразу же готовили документы на проверку, но в итоге получали поздравления и тёплые пожелания от автоинспекторов. Кроме того, и автомобилистам, и их пассажирам дарили подарки, в том числе сладкие.

