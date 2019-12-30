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Полицейский Дед Мороз и Снегурочка остановили водителей на площади Ленина и подарили им мороженое

Подарки получили десятки водителей и их пассажиры

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Водители получили в подарок календари и мороженое

Водители получили в подарок календари и мороженое

Сегодня днём в Новосибирске на площади Ленина прошла традиционная новогодняя акция ГИБДД: полицейский Дед Мороз со Снегурочкой раздали водителям мороженое и календари на 2020 год.

Сотрудники ГИБДД останавливали машины, чтобы поздравить водителей с Новым годом и напомнить им о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Новосибирска Ирина Кетова.

По её словам, водители сразу же готовили документы на проверку, но в итоге получали поздравления и тёплые пожелания от автоинспекторов. Кроме того, и автомобилистам, и их пассажирам дарили подарки, в том числе сладкие.

— Сегодня раздавали календари, подготовленные Госавтоинспекцией совместно с общественной организацией «Форпост», и приятный сюрприз от Новосибирского хладокомбината — мороженое, — уточнила Ирина Кетова.

По её данным, всего таким образом автоинспекторы поздравили в общей сложности около 80 водителей. 

Праздничная акция прошла на площади Ленина

Праздничная акция прошла на площади Ленина

У водителей, которых останавливали, документы&nbsp;не спрашивали

У водителей, которых останавливали, документы не спрашивали

Вместо традиционных колпаков Снегурочка и Дед Мороз надели форменные шапки&nbsp;

Вместо традиционных колпаков Снегурочка и Дед Мороз надели форменные шапки 

Кроме того, будничное место работы Деда Мороза можно было вычислить по нашивке на его спине

Кроме того, будничное место работы Деда Мороза можно было вычислить по нашивке на его спине

Акцию провела городская ГИБДД вместе с Новосибирским хладокомбинатом

Акцию провела городская ГИБДД вместе с Новосибирским хладокомбинатом

Сладкие подарки достались не только водителям, но и пассажирам

Сладкие подарки достались не только водителям, но и пассажирам

Водителей тормозили на пересечении Красного проспекта и Орджоникидзе&nbsp;

Водителей тормозили на пересечении Красного проспекта и Орджоникидзе 

Всего автоинспекторы поздравили около 80 водителей

Всего автоинспекторы поздравили около 80 водителей

Многие участники акции с улыбкой реагировали на такое внимание со стороны сотрудников ГИБДД&nbsp;

Многие участники акции с улыбкой реагировали на такое внимание со стороны сотрудников ГИБДД 

Весной на площади Ленина инспекторы ГИБДД провели другую необычную акцию: они раздали влажные салфетки владельцам машин с грязными номерами.

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Дед МорозСнегурочкаакция ГИБДД
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КОММЕНТАРИИ (11)

30 дек 2019 в 18:12

Как же это глупо выглядит, показуха для отчета в Московию.

Гость
30 дек 2019 в 18:03

Клоуны.И даже надпись на спине - полиция.
Вообще то форменные нашивки и фирменную фуражку не положено носить таким ряженым.
Надеюсь им начальство вставить пистона.
А то значит сигналы из мишуры запрещены, а позорить форму можно?

Точняк
30 дек 2019 в 18:16

Еду я после корпоратива с личным водителям на Бугатти, а тут такое представление.ГИБДД, дед мороз и снегурочка.У нас с водителем и потекло по брюкам.