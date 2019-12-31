Как работают ТЦ и магазины Новосибирска в новогодние каникулы

С двадцатых чисел декабря торговые центры и магазины Новосибирска перешли на новогодний график работ. Мы узнали, как самые популярные ТРЦ будут работать 31 декабря и в январские праздники.
В канун Нового года, 31 декабря, гипермаркет «Ашан», расположенный в ТЦ «МЕГА», сократит время работы до 18:00. Его работа возобновится только в 10:00 2 января и продлится до 22:00. А с 3 января магазин работает в своём обычном режиме — с 8:00 до 22:00.
Супермаркеты «Ашан Сити» в «Сибирском Молле» и в «Голден Парке» 31 декабря проработают с 8:00 до 18:00, а затем откроются 2 января. В этот день рабочее время «Ашан Сити» в «Сибирском Молле» продлится с 10:00 до 22:00, а в «Голден Парке» — до 21:00.
Гипермаркеты «О’КЕЙ» 31 декабря закроются в 21:00. Но 1 января, начиная с 13:00 и вплоть до 23:00, здесь снова можно поискать подарки. В остальные дни точки «О’КЕЙ» работают в обычном режиме.
Супермаркеты «Лента» 31 декабря работают до 23:00 (для покупателей вход закроется в 22:00). А гипермаркеты «Лента» работают до 22:00 (на вход закроются в 21:00). Как супермакеты, так и гипермаркеты «Лента» открываются 1 января в 10:00, и после этого работают по обычному графику.
Гипермаркет «Гигант», расположенный на ул. Автогенная, работает 31 декабря с 8:30 до 21:30, 1 января — с 12:00 до 22:00. Все остальные «Гиганты» открыты 31 декабря — с 8:00 до 22:00, 1 января — с 12:00 до 23:00.
Все «Мегасы» в свою очередь работают 31 декабря с 9:00 до 22:00, 1 января — с 12:00 до 23:00. Все «Горожанки» 31 декабря — с 8:00 до 22:00. А 1 января с «Горожанками» всё будет чуть сложнее: все они, кроме магазина, расположенного на ул. Немировича-Данченко, работают с 9:00 до 24:00, а на ул. Немировича-Данченко — с 9:00 до 23:00.
Часы работы ТРЦ «Галерея Новосибирск» 31 декабря — с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, а с 2 января ТРЦ работает в обычном режиме — с 10:00 до 22:00.
СТЦ «МЕГА» (в том числе «ИКЕА») в канун Нового года будет работать до 18:00. 1 января график работы также будет нестандартным — с 14:00 до 22:00.
ТРЦ «Аура» 31 декабря проработает до 20:00. В первый день 2020 года откроется в 13:00, а закроется в 22:00. С 2 января ТРЦ будет работать по обычному расписанию.
ТРК «Сибирский Молл» 31 декабря откроется в 10:00 и закроется 20:00 аж до 2 января 2020 — и в этот день работа возобновится в обычном режиме.
ТРК «Эдем» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, 1 января уходит на однодневные каникулы, и на следующий день работает в полную силу по установленному графику.
О том, что дарят новосибирцы на Новый год и где это покупают — НГС писал тут. А здесь можно посмотреть, как новосибирцы смели с магазинных полок весь дешёвый товар. Также рекомендуем вам пройти тест на знание новогодних правил безопасности, особенно если вы стопроцентно уверены, что не уйдёте на больничный 9 января.