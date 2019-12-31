Как работают ТЦ и магазины Новосибирска в новогодние каникулы

Будьте внимательны: некоторые магазины не будут работать 1 января Фото: архив НГС

С двадцатых чисел декабря торговые центры и магазины Новосибирска перешли на новогодний график работ. Мы узнали, как самые популярные ТРЦ будут работать 31 декабря и в январские праздники. В канун Нового года, 31 декабря, гипермаркет «Ашан», расположенный в ТЦ «МЕГА», сократит время работы до 18:00. Его работа возобновится только в 10:00 2 января и продлится до 22:00. А с 3 января магазин работает в своём обычном режиме — с 8:00 до 22:00. Супермаркеты «Ашан Сити» в «Сибирском Молле» и в «Голден Парке» 31 декабря проработают с 8:00 до 18:00, а затем откроются 2 января. В этот день рабочее время «Ашан Сити» в «Сибирском Молле» продлится с 10:00 до 22:00, а в «Голден Парке» — до 21:00.

Гипермаркеты «О’КЕЙ» 31 декабря закроются в 21:00. Но 1 января, начиная с 13:00 и вплоть до 23:00, здесь снова можно поискать подарки. В остальные дни точки «О’КЕЙ» работают в обычном режиме. Супермаркеты «Лента» 31 декабря работают до 23:00 (для покупателей вход закроется в 22:00). А гипермаркеты «Лента» работают до 22:00 (на вход закроются в 21:00). Как супермакеты, так и гипермаркеты «Лента» открываются 1 января в 10:00, и после этого работают по обычному графику. Гипермаркет «Гигант», расположенный на ул. Автогенная, работает 31 декабря с 8:30 до 21:30, 1 января — с 12:00 до 22:00. Все остальные «Гиганты» открыты 31 декабря — с 8:00 до 22:00, 1 января — с 12:00 до 23:00. Все «Мегасы» в свою очередь работают 31 декабря с 9:00 до 22:00, 1 января — с 12:00 до 23:00. Все «Горожанки» 31 декабря — с 8:00 до 22:00. А 1 января с «Горожанками» всё будет чуть сложнее: все они, кроме магазина, расположенного на ул. Немировича-Данченко, работают с 9:00 до 24:00, а на ул. Немировича-Данченко — с 9:00 до 23:00.