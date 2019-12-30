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Три полярных волка переселились из Чехии в Новосибирский зоопарк

Животных уже могут увидеть посетители

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Двух волчиц и волка уже могут увидеть посетители

Двух волчиц и волка уже могут увидеть посетители

В Новосибирском зоопарке вновь пополнили коллекцию — из Чехии в Новосибирск прибыли три полярных волка. Двух самок и самца уже перевели в открытые вольеры. 

— Животные хорошо перенесли дорогу. После проведения всех обязательных мероприятий мы разместили волков в одном вольере. Волки — социальные животные. Думаем, что это будет дружная группа. Они быстро освоились на новом месте. И уже успели нас удивить. Оказалось, что они могут не с разбега, а с места высоко прыгать вверх. За другими волками мы такого не замечали, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Полярный волк — это подвид серого волка, который обитает на арктических территориях. Это животное более крупное и у него белая шерсть.

В конце декабря в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило завершилась реконструкция вольеров для африканских львов и амурских тигров.

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новосибирский зоопарк
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КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
30 дек 2019 в 15:59

Повезло волкам, ведь у нас лучше. Во всем.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 15:58

Надо с внуком съездить в зоопарк. Посмотреть на волков.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 16:10

Вах, красафцы! И вкусныи, и шкурка тёплая.
Валкам пазорным привет ат миня.
С ув., Чыр.