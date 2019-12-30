Три полярных волка переселились из Чехии в Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке вновь пополнили коллекцию — из Чехии в Новосибирск прибыли три полярных волка. Двух самок и самца уже перевели в открытые вольеры.

— Животные хорошо перенесли дорогу. После проведения всех обязательных мероприятий мы разместили волков в одном вольере. Волки — социальные животные. Думаем, что это будет дружная группа. Они быстро освоились на новом месте. И уже успели нас удивить. Оказалось, что они могут не с разбега, а с места высоко прыгать вверх. За другими волками мы такого не замечали, — рассказали в Новосибирском зоопарке.