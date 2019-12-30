«Смотрите, как я могу»: автомобиль повис на разделителе Бердского шоссе

Сегодня днём 30 декабря в Новосибирске на Бердском шоссе в районе остановки «1-й разъезд» автомобилист влетел на своей иномарке на разделитель и повис на нём

— Я просто мимо проезжала, водитель ходит вокруг машины, он реально улыбается, всем показывает большой палец, мол, смотрите, как я могу. Я не знаю, может, ему понравилось, как у него получилось. Ну то есть не каждый же день такое удаётся, я бы, может, не справилась, — смеётся читательница НГС Светлана.

По словам женщины, рядом с машиной нет ни одного пострадавшего автомобиля: скорее всего, водителя «завертело, и он полетел». Сейчас по Бердскому шоссе в сторону города образовалась пробка.