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«Смотрите, как я могу»: автомобиль повис на разделителе Бердского шоссе

На месте аварии собирается пробка

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По непонятным причинам машина оказалась на отбойнике&nbsp;

По непонятным причинам машина оказалась на отбойнике 

Сегодня днём 30 декабря в Новосибирске на Бердском шоссе в районе остановки «1-й разъезд» автомобилист влетел на своей иномарке на разделитель и повис на нём

— Я просто мимо проезжала, водитель ходит вокруг машины, он реально улыбается, всем показывает большой палец, мол, смотрите, как я могу. Я не знаю, может, ему понравилось, как у него получилось. Ну то есть не каждый же день такое удаётся, я бы, может, не справилась, — смеётся читательница НГС Светлана. 

По словам женщины, рядом с машиной нет ни одного пострадавшего автомобиля: скорее всего, водителя «завертело, и он полетел». Сейчас по Бердскому шоссе в сторону города образовалась пробка.

Напомним, новогодние чудеса творились и в начале 2019 года — тогда иномарка повисла на разделителе на Коммунальном мосту в Новосибирске — инцидент произошёл при спуске с Коммунального моста. 

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (39)

30 дек 2019 в 16:07

А с чего там пробке-то образовываться? Машинка встала на разделитель идеально, не забирая ни одной из полос. Из глазеющих что ли пробка?))

30 дек 2019 в 16:08

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Black Oasis
30 дек 2019 в 16:19

Наглядная демонстрация умственных способностей среднестатистического любителя новых квадратных номеров.