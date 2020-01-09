Потерпите еще месяц: когда снова будут длинные выходные в 2020 году

Январские праздники закончились, но если вы из тех, кому недели кутежа и отдыха было мало, рассказываем, когда подобные выходные случатся с нами снова.



В феврале из-за Дня защитника Отечества отдохнем три дня: с 22-го по 24-е, а в марте Международный женский день позволит стране не работать с 7-го по 10-е. На радость садоводам и трудоголикам в мае будет восемь праздничных дней: начнем отдыхать с Первомая, а 6-го числа, в среду, прервемся на короткую рабочую неделю. Выходные продолжатся 9 мая, которое в этом году выпадает на субботу. Следующая рабочая неделя в мае начнется со вторника.