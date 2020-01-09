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Страна и мир

Потерпите еще месяц: когда снова будут длинные выходные в 2020 году

Внутри — полезный календарь, который не даст вам потеряться в рабочих и праздничных днях

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Гендерные праздники подарят стране еще по три выходных дня в феврале и марте

Гендерные праздники подарят стране еще по три выходных дня в феврале и марте

Январские праздники закончились, но если вы из тех, кому недели кутежа и отдыха было мало, рассказываем, когда подобные выходные случатся с нами снова.

В феврале из-за Дня защитника Отечества отдохнем три дня: с 22-го по 24-е, а в марте Международный женский день позволит стране не работать с 7-го по 10-е. На радость садоводам и трудоголикам в мае будет восемь праздничных дней: начнем отдыхать с Первомая, а 6-го числа, в среду, прервемся на короткую рабочую неделю. Выходные продолжатся 9 мая, которое в этом году выпадает на субботу. Следующая рабочая неделя в мае начнется со вторника.

Красноватым на календаре будет и июнь: День России выпадает на пятницу, поэтому отдыхать придется три дня — с 12-го по 14-е. А дальше четыре типичных месяца с рабочими пятидневками и двумя выходными.

Ближайшие красные дни будут в конце февраля<br>

Ближайшие красные дни будут в конце февраля

31 декабря в 2020 году вновь выпадает на рабочую неделю. Впрочем, может быть, до конца года его сделают выходным — по крайней мере, президент еще в декабре обещал подумать об этом после праздников

Для тех, кто собрался в отпуск, напоминаем, что у нас есть инструкция о том, как выгодно отдыхать в 2020 году.

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выходныепраздникикалендарь
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
9 янв 2020 в 07:50

И где длинные выходные?))Все праздники выпадают на обыкновенные выходные, просто один день праздничный перекинули на понедельник 😂

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9 янв 2020 в 07:57

люблю праздники, в эти дни успеваешь дел сделать, как за месяц. как только начинаются будни, офисные кредитные клоуны создают пробку и Кпд падает основательно.

Гость
9 янв 2020 в 07:47

Да потерпим, потерпим, 20 лет уже терпим!!!