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Политика Новый год-2020

Вещает якутский шаман: художник из Новосибирска придумал альтернативное новогоднее поздравление

Знаменитый шаман произносит речь на фоне Кремля, в конце звучат куранты и гимн

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Художник Константин Ерёменко записал альтернативное новогоднее поздравление с якутским шаманом

Художник Константин Ерёменко записал альтернативное новогоднее поздравление с якутским шаманом

Художник Константин Ерёменко сделал анимационное новогоднее поздравление от лица якутского шамана Александра Габышева.

— Идея появилась после того, как какие-то омские депутаты выступили с предложением Путину не поздравлять народ, потом флешмоб на эту тему пошёл, петицию стали подписывать… И вот я решил в своей извращённой форме это поддержать: предложить людям такую альтернативу, — рассказал Константин Ерёменко.

Как пояснил художник, ролик был сделан очень быстро: в конце прошлой недели появилась идея, затем он приготовил текст, согласовал его с якутским шаманом Александром Габышевым, внёс правки и за выходные смонтировал ролик. Видео получилось идентичным традиционному новогоднему видеопоздравлению: на фоне Кремля, с курантами и гимном после боя курантов.

— У меня в тексте больше стёба и иронии было, но шаман кое-что переписал сам и озвучил. Пока готовил ролик, то постоянно спрашивал у знакомых, что они хотят там видеть. Многие хотели, чтобы вместо гимна было «Лебединое озеро». Тимур Ханов (блогер. — Прим. ред.) вообще предложил после боя курантов вставить песенку: «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». Это тоже было бы весьма символично. Но я всё же решил сохранить максимальную каноничность, — рассказал художник.

В начале октября Константин Ерёменко написал и продал с аукциона за 23 тысячи рублей портрет якутского шамана Александра Габышева, который стал широко известен после того, как отправился в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Часть вырученных с продажи денег была перечислена якутскому шаману. В середине декабря новый владелец картины заявил о том, что готов продать её за 2,5 миллиона рублей.

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якутский шамансовременное искусство
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КОММЕНТАРИИ (34)

либеральные сми
30 дек 2019 в 16:32

шизофрения, зашкаливает на НГС.
Это миллионый город : а у них шаманы тусуются в новостях.

Гость
30 дек 2019 в 16:35

Вы что публикуете,ваську щас в клочья порвёт.У него от защиты власти,пятая точка уже треснула.

Гость
30 дек 2019 в 16:21

Шаман пиарится на Путине, кто то пиарится на шамане.