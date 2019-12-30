Вещает якутский шаман: художник из Новосибирска придумал альтернативное новогоднее поздравление

Художник Константин Ерёменко сделал анимационное новогоднее поздравление от лица якутского шамана Александра Габышева.



— Идея появилась после того, как какие-то омские депутаты выступили с предложением Путину не поздравлять народ, потом флешмоб на эту тему пошёл, петицию стали подписывать… И вот я решил в своей извращённой форме это поддержать: предложить людям такую альтернативу, — рассказал Константин Ерёменко.



Как пояснил художник, ролик был сделан очень быстро: в конце прошлой недели появилась идея, затем он приготовил текст, согласовал его с якутским шаманом Александром Габышевым, внёс правки и за выходные смонтировал ролик. Видео получилось идентичным традиционному новогоднему видеопоздравлению: на фоне Кремля, с курантами и гимном после боя курантов.

