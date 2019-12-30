30 декабря понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 9/10
usd 62.03
eur 69.03
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 9/10
usd 62.03
eur 69.03

Все новости

Все новости
Зима Новый год-2020

Новосибирские синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь и на начало 2020 года

Во время праздника будет умеренный снег

2 312
13 Обсудить

Поделиться

Температура в начале года будет выше климатической нормы

Температура в начале года будет выше климатической нормы

Температура в Новосибирске в новогоднюю ночь составит от –13 до –15 градусов, а в первые числа января поднимется до нуля градусов. 

Об этом в понедельник, 30 декабря, во время пресс-конференции сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Как объяснила Лапчик, погоду юга Сибири сейчас определяет циклон, который выходит с районов северного Казахстана. Именно из-за него сегодня в городе резко потеплело.

— Снежный циклон в новогоднюю ночь принесет умеренный снег в Новосибирске, Томске и Кемерово. Завтра ему [циклону из Северного Казахстана] на смену придет более прохладный воздух, и в новогоднюю ночь в Новосибирске ожидается 13–15 градусов мороза на фоне небольшого снега. Ветер юго-западный 3–8 м/с, — рассказала Лапчик.

В январе, по словам специалиста, температура в городе ожидается выше нормы на 4–6 и на 3–5 градусов в области.

Это связано с тем, что через Новосибирскую область чаще будут проходить атмосферные фронты и вызывать снег.

1 января в Новосибирске ожидается температура –4... –6 градусов, а 2 января потеплеет до 0 градусов. Но в этот день прогнозируют сильный ветер — до 16–17 м/с и мокрый снег. В целом, сообщила Лапчик, январь ожидается теплым.

Новый год в Новосибирске будут массово отмечать на площади Ленина и Михайловской набережной. Программу праздника и расписание салютов НГС опубликует позднее.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 3
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

прогноз погоды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

Царь просто Царь
30 дек 2019 в 14:35

Хорошая у нас погода будет , лучше чем в Москве !

с богаткова
30 дек 2019 в 14:32

31 числа поздравлю комментаторов с наступившим новым годом. А с 1 числа по 8 меня в городе не будет. Буду за границей отдыхать.

!!!!!!!
30 дек 2019 в 14:32

Что за бред? Лапчик, на Новый год температура обязана быть ---16,5.
Я что зря тут в одной из статей ясновидящего изображал?