Новосибирские синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь и на начало 2020 года

Температура в Новосибирске в новогоднюю ночь составит от –13 до –15 градусов, а в первые числа января поднимется до нуля градусов.
Об этом в понедельник, 30 декабря, во время пресс-конференции сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
Как объяснила Лапчик, погоду юга Сибири сейчас определяет циклон, который выходит с районов северного Казахстана. Именно из-за него сегодня в городе резко потеплело.
— Снежный циклон в новогоднюю ночь принесет умеренный снег в Новосибирске, Томске и Кемерово. Завтра ему [циклону из Северного Казахстана] на смену придет более прохладный воздух, и в новогоднюю ночь в Новосибирске ожидается 13–15 градусов мороза на фоне небольшого снега. Ветер юго-западный 3–8 м/с, — рассказала Лапчик.
В январе, по словам специалиста, температура в городе ожидается выше нормы на 4–6 и на 3–5 градусов в области.
Это связано с тем, что через Новосибирскую область чаще будут проходить атмосферные фронты и вызывать снег.
1 января в Новосибирске ожидается температура
Новый год в Новосибирске будут массово отмечать на площади Ленина и Михайловской набережной. Программу праздника и расписание салютов НГС опубликует позднее.