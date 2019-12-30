Новосибирские синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь и на начало 2020 года

Температура в начале года будет выше климатической нормы

Температура в Новосибирске в новогоднюю ночь составит от –13 до –15 градусов, а в первые числа января поднимется до нуля градусов.

Об этом в понедельник, 30 декабря, во время пресс-конференции сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Как объяснила Лапчик, погоду юга Сибири сейчас определяет циклон, который выходит с районов северного Казахстана. Именно из-за него сегодня в городе резко потеплело.

— Снежный циклон в новогоднюю ночь принесет умеренный снег в Новосибирске, Томске и Кемерово. Завтра ему [циклону из Северного Казахстана] на смену придет более прохладный воздух, и в новогоднюю ночь в Новосибирске ожидается 13–15 градусов мороза на фоне небольшого снега. Ветер юго-западный 3–8 м/с, — рассказала Лапчик.