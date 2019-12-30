Город заносит: новосибирцев предупредили о том, что снегопад затянется

Мэрия Новосибирска предупредила о том, что начавшийся в городе снегопад продолжится и в ближайшую ночь.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днём 30 декабря и ночью 31 декабря на территории города Новосибирска сохраняются неблагоприятные погодные условия: интенсивный снегопад, ухудшение видимости до 1–2 километров, местами до 500 метров, на дорогах — заносы, — сообщили в пресс-центре мэрии.



Также в пресс-центре напомнили, что при чрезвычайных ситуациях жителям города следует звонить по номеру 051.