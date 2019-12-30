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Зима

Город заносит: новосибирцев предупредили о том, что снегопад затянется

В полукилометре может быть уже ничего не видно

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Из-за снегопада в городе ухудшилась видимость

Из-за снегопада в городе ухудшилась видимость

Мэрия Новосибирска предупредила о том, что начавшийся в городе снегопад продолжится и в ближайшую ночь.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днём 30 декабря и ночью 31 декабря на территории города Новосибирска сохраняются неблагоприятные погодные условия: интенсивный снегопад, ухудшение видимости до 1–2 километров, местами до 500 метров, на дорогах — заносы, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Также в пресс-центре напомнили, что при чрезвычайных ситуациях жителям города следует звонить по номеру 051.

На прошлой неделе в Новосибирске прошёл рекордный снегопад — самое большое количество снега за всю историю метеонаблюдений зафиксировала 25 декабря станция в Советском районе.

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снегопадухудшение видимости
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КОММЕНТАРИИ (39)

бальное платье
30 дек 2019 в 14:40

Снег достал уже, честно. Особенно учитывая тот факт, как его городские службы "убирают".

Фото пользователя
30 дек 2019 в 14:24

Пусть падает снежок. Стойте в пробках на своих ржавых корытах.

Гость
30 дек 2019 в 14:31

Уезжаю в село Елбань прощай Новосибирск на 14 дней