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Екатерина Лебедева

психолог
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Екатерина Лебедева

психолог

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Он и она Мнение

Гнобят, а потом кричат, что мужиков не осталось: психолог — о том, почему мужчина «не должен»

Эксперт рассуждает о женских ошибках и о том, как не отбить у мужчин желание что-то делать

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Психолог считает, что если женщины перестанут требовать и будут благодарными за внимание, то и мужчины станут вести себя как джентльмены&nbsp;

Психолог считает, что если женщины перестанут требовать и будут благодарными за внимание, то и мужчины станут вести себя как джентльмены 

Психолог Екатерина Лебедева занимается проблемами взаимоотношений мужчин и женщин. Она консультирует при личном приёме и часто делится своими рассуждениями в соцсетях. Колонка Екатерины — о том, почему мужчина никому ничего не должен. 

Чаще всего, когда женщины говорят о мужчинах, к слову «мужик» они добавляют приставку «должен». Со школы все мы помним, что в русском языке слово «должен» глаголом не является, следовательно, действий не подразумевает.


Но тем не менее складывается впечатление, что все мужики, как будто набрали у всех знакомых женщин многомиллионные кредиты и всему миру задолжали.

В обществе принято, что мужчина должен служить родине, рисковать своей жизнью и защищать людей, которые даже не знают о его существовании. Должен содержать, платить за женщину, даже если он в ней ещё не уверен и они не живут вместе. Должен нести полную ответственность за всю семью. Должен уступить место в транспорте, даже если сам очень устал. Должен защищать пьяную бабу в баре, даже если она вела себя недостойно, специально спровоцировала скандал, виновата сама и не является его девушкой. Должен вести себя спокойно, хладнокровно, сдержано, не имеет права плакать в любой ситуации, он же не истеричка. Должен ходить на работу, даже если она ему не по душе. Должен хорошо зарабатывать и ещё много всего должен, должен и должен.

При этом в бесконечном списке навешанных обязанностей у мужчин зачастую отбирают права. Самое главное и важное право — самому принимать решение, что он должен делать а что нет, без давления, осуждения общества, без желания соответствовать чьим-то ожиданиям и страха оказаться непонятым.

Право решающего слова, право лидера. Право самому решать, на что тратить свои деньги, как воспитывать своих детей. Право лишать защиты недостойных. Право не терпеть неуважение, право на усталость. Право самому решать, куда идти, что делать и чем заниматься, не спрашивать разрешения.

А потом женщины кричат, что настоящих мужчин не осталось, хотя сами же их унижают, гнобят, заставляют служить, отобрали у мужиков права пробовать, ошибаться, рисковать и решать самому.

Любое принуждение и слово «должен» отбивает всё желание что-то делать и всю искренность намерения. Если женщины будут чаще говорить о своих желаниях не в приказном тоне, перестанут без конца что-то требовать, будут благодарными за любую приятную мелочь, то больше мужчин будут вести себя как джентльмены, а не как маленькие мальчики, отлынивающие от своих обязанностей под любым предлогом.

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    отношениямужчина и женщина
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    КОММЕНТАРИИ (0)

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    2 янв 2020 в 11:49

    Знаете, что самое страшное ,что вот если,что случится ,то обратиться то не к кому..Как правило психологи ,как и диетологи страдают тем же, как и обычные и зависимые люди,и побороться с проблемой у них у самих не хватает силы воли и возможности .Поясню Первые -несчастны в семье и в отношениях ;вторые-полные обычно ,и справиться с пристрастием к еде у самих не получается ,но советы раздают .Только свой Личный пример должен быть взят за основу, как посыл к действию для других И ещё, женщина сама провоцирует -не всегда это гарантия для взрыва насилия..Есть такой тип людей, что они уже насильники , и им дать повод, как чай налить ..