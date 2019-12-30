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Куда вы едете? Предновогодний Новосибирск встал в 9-балльных пробках

Заторы на дорогах достигли почти максимального уровня

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По Новосибирску растянулись гигантские пробки

По Новосибирску растянулись гигантские пробки

Сегодня днём, 30 декабря, в Новосибирске наблюдаются непривычные для этого времени глухие пробки.

На момент публикации новости «Яндекс.Пробки» оценивал уровень заторов на 9 баллов из 10. Наиболее сложная обстановка сложилась на проезде Энергетиков, Большевистской, Кирова, Красном проспекте, Гоголя, Фрунзе.

Новосибирские дороги «покраснели» от пробок&nbsp;

Новосибирские дороги «покраснели» от пробок 

А как вы переживаете эти пробки? На каком транспорте рискнули передвигаться? В какую забавную или грустную историю попали? А самое главное — куда вы сейчас едете? Пишите и шлите фото в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

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пробки в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
30 дек 2019 в 13:42

Ну куда все едут?
Да элементарно- домой.
Сегодня у многих последний рабочий день.Причём короткий.
Вот кто то рванул до дома, до хаты, а кто то по магазам.У нас же до и больше любителей все делать в последний день в надежде на скидки.

Нет проблем
30 дек 2019 в 13:42

Я сегодня на метро ✌️

Гость
30 дек 2019 в 13:42

Уважаемые земляки. Если есть у вас возможность оставить автомобиль на парковке и передвигаться пешком, то это будет правильное решение. Всё, город физически не может нам позволить передвигаться на личном автотранспорте.