Куда вы едете? Предновогодний Новосибирск встал в 9-балльных пробках

Гость 30 дек 2019 в 13:42

Ну куда все едут?

Да элементарно- домой.

Сегодня у многих последний рабочий день.Причём короткий.

Вот кто то рванул до дома, до хаты, а кто то по магазам.У нас же до и больше любителей все делать в последний день в надежде на скидки.