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Происшествия

Засидевшиеся в сауне посетители напали на ГБР — бойцы уложили их на пол и сняли на видео

Группе быстрого реагирования пришлось уложить гостей на пол и заковать в наручники

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Происшествие случилось в сауне на Немировича-Данченко

Происшествие случилось в сауне на Немировича-Данченко

В Новосибирске пьяные посетители сауны напали на бойцов группы быстрого реагирования.

Инцидент произошел в сауне на улице Немировича-Данченко, куда экипаж ГБР приехал по сигналу тревожной кнопки, рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

— Администратор пояснила, что отдыхающие — девять человек — не хотят покидать сауну, притом что время оплаченного пребывания превысило ими уже 30 минут, все мужчины сильно пьяны, настроены крайне агрессивно, — описали ситуацию в агентстве безопасности.

По данным пресс-службы, когда бойцы ГБР вошли в номер, то услышали угрозы и нецензурные оскорбления в свой адрес. После этого пьяная компания набросилась на сотрудников «Гвардии».

— Атака оказалась безуспешной. Спустя пару минут двое напавших безропотно лежали на полу, с руками, скованными в наручники, а их товарищи спешно одевались и выбегали из бани. Поскольку материальный ущерб заведению причинён не был, полицию вызывать не стали. Позже выяснилось, что в результате нападения сотрудник ГБР получил перелом пальца, — сообщили в «Гвардии».

Двумя годами ранее на видео попал дебош в другой новосибирской сауне: её посетитель сначала отказался покидать арендованный его друзьями номер, а после угрожал бойцам Росгвардии, держа в руках гранату и обещая пустить в ход ещё и нож. 

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нападение в сауне
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КОММЕНТАРИИ (20)

Гость
30 дек 2019 в 13:23

Давайте разберёмся по порядку.
Я вижу на полу кровь.Съёмка только с момента когда ГБР победители.
А теперь я могу предсказать судьбу этих чоповцев.
Если мужики пойдут и снимут побои, потом напишут заяву в полицию, то чоповцы могут серьёзно присесть на нары.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 13:16

чудесная новогодняя новость.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 13:27

Запретить нужно в саунах распивать спиртное. Для этого есть кафе и рестораны. А то понаделали из оздоровительных (а сауна все же оздоровительное заведение, где нужно мыться, в первую очередь) учреждений злачных мест где и спиртное, и бильярд, и моются вперемешку и мужчины и женщины. А потом полицию к посетителям вызывают. Вот почему эти, на полу лежащие, одеты? Если они в сауну пришли, то они должны быть в простынях, в халатах, голые наконец). А они в футболках и джинсах. Они пить туда пришли что ли? Это не ресторан. И почему администрация сауны, вместо оздоровительных процедур, разрешает спиртное употреблять?