Засидевшиеся в сауне посетители напали на ГБР — бойцы уложили их на пол и сняли на видео

— Администратор пояснила, что отдыхающие — девять человек — не хотят покидать сауну, притом что время оплаченного пребывания превысило ими уже 30 минут, все мужчины сильно пьяны, настроены крайне агрессивно, — описали ситуацию в агентстве безопасности.

Инцидент произошел в сауне на улице Немировича-Данченко, куда экипаж ГБР приехал по сигналу тревожной кнопки, рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

По данным пресс-службы, когда бойцы ГБР вошли в номер, то услышали угрозы и нецензурные оскорбления в свой адрес. После этого пьяная компания набросилась на сотрудников «Гвардии».

— Атака оказалась безуспешной. Спустя пару минут двое напавших безропотно лежали на полу, с руками, скованными в наручники, а их товарищи спешно одевались и выбегали из бани. Поскольку материальный ущерб заведению причинён не был, полицию вызывать не стали. Позже выяснилось, что в результате нападения сотрудник ГБР получил перелом пальца, — сообщили в «Гвардии».