Как работает метро в Новосибирске 31 декабря — объясняем в пяти карточках (сохраните их)

Новосибирский метрополитен опубликовал расписание работы метро в ночь с 31 декабря на 1 января. Для удобства публикуем расписание в карточках — сохраните их себе, чтобы знать, во сколько уехать домой.
Метро увеличит время своей работы на три часа. Согласно опубликованному графику, на каждой станции Новосибирского метрополитена один из двух вестибюлей будет работать до 3:00 соответственно. Исключение составит лишь станция метро «Сибирская», которая является пересадочным узлом на станцию «Красный проспект», — здесь вестибюль закроется в 23:00.
Поскольку наибольшее количество празднующих сконцентрируется возле ёлки и катка в Театральном сквере — на станции метро «Площадь Ленина» до 3:00 будут открыты сразу два входа. На остальных станциях график работы обоих вестибюлей будет разниться.
На станциях метро «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Гагаринская», «Заельцовская», «Площадь Гарина-Михайловского», «Маршала Покрышкина», «Берёзовая роща» и «Золотая Нива» вторые вестибюли будут открыты до 0:00 часов 1 января.
На каждой из остальных станций, работа которых также продлена до 3:00, вторые вестибюли будут закрываться в разное время. Например, на станции «Красный проспект» второй вход закроется раньше, чем где-либо в городе — в 21:00. Затем один из входов завершит работу на «Студенческой» — в 22:00. А ещё через час — на «Октябрьской», в 23:00.
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