Как работает метро в Новосибирске 31 декабря — объясняем в пяти карточках (сохраните их)

На станции метро «Площадь Ленина» до трех часов ночи будут работать оба вестибюля

Новосибирский метрополитен опубликовал расписание работы метро в ночь с 31 декабря на 1 января. Для удобства публикуем расписание в карточках — сохраните их себе, чтобы знать, во сколько уехать домой.



Метро увеличит время своей работы на три часа. Согласно опубликованному графику, на каждой станции Новосибирского метрополитена один из двух вестибюлей будет работать до 3:00 соответственно. Исключение составит лишь станция метро «Сибирская», которая является пересадочным узлом на станцию «Красный проспект», — здесь вестибюль закроется в 23:00.