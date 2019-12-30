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Как работает метро в Новосибирске 31 декабря — объясняем в пяти карточках (сохраните их)

Можно ли будет уехать из центра в два часа ночи? Какие станции и во сколько закрываются?

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На станции метро «Площадь Ленина» до трех часов ночи будут работать оба вестибюля

На станции метро «Площадь Ленина» до трех часов ночи будут работать оба вестибюля

Новосибирский метрополитен опубликовал расписание работы метро в ночь с 31 декабря на 1 января. Для удобства публикуем расписание в карточках — сохраните их себе, чтобы знать, во сколько уехать домой. 

Метро увеличит время своей работы на три часа. Согласно опубликованному графику, на каждой станции Новосибирского метрополитена один из двух вестибюлей будет работать до 3:00 соответственно. Исключение составит лишь станция метро «Сибирская», которая является пересадочным узлом на станцию «Красный проспект», — здесь вестибюль закроется в 23:00. 

На всех станциях городского метро, кроме «Сибирской», вход будет работать до 3:00

На всех станциях городского метро, кроме «Сибирской», вход будет работать до 3:00

Поскольку наибольшее количество празднующих сконцентрируется возле ёлки и катка в Театральном сквере — на станции метро «Площадь Ленина» до 3:00 будут открыты сразу два входа. На остальных станциях график работы обоих вестибюлей будет разниться. 

Второй вход на «Октябрьской» закроется в 23:00, а на «Речном» — в 0:00

Второй вход на «Октябрьской» закроется в 23:00, а на «Речном» — в 0:00

На «Заельцовской» и «Гагаринской» ошибиться будет нельзя: и там, и там вторые входы работают до полуночи

На «Заельцовской» и «Гагаринской» ошибиться будет нельзя: и там, и там вторые входы работают до полуночи

На станциях метро «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Гагаринская», «Заельцовская», «Площадь Гарина-Михайловского», «Маршала Покрышкина», «Берёзовая роща» и «Золотая Нива» вторые вестибюли будут открыты до 0:00 часов 1 января.

На станциях «Маршала Покрышкина», «Берёзовая роща» и «Золотая Нива» все вторые вестибюли будут работать также до полуночи&nbsp;

На станциях «Маршала Покрышкина», «Берёзовая роща» и «Золотая Нива» все вторые вестибюли будут работать также до полуночи 

На каждой из остальных станций, работа которых также продлена до 3:00, вторые вестибюли будут закрываться в разное время. Например, на станции «Красный проспект» второй вход закроется раньше, чем где-либо в городе — в 21:00. Затем один из входов завершит работу на «Студенческой» — в 22:00. А ещё через час — на «Октябрьской», в 23:00.

Второй вестибюль на «Студенческой» закроется в 22:00

Второй вестибюль на «Студенческой» закроется в 22:00

В последнее воскресенье 2019 года в магазинах Новосибирска было очень тесно — НГС вёл онлайн-репортаж из крупных торговых точек. Что ещё вы не знаете о подготовке к Новому году в городе — проверьте в нашем специальном новогоднем разделе.

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Новосибирский метрополитенграфик работы метро
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КОММЕНТАРИИ (6)

30 дек 2019 в 20:07

А до скольки кремлетролли работают в новогоднюю ночь?

Гость
30 дек 2019 в 20:05

Завтра уезжаю в Елбань на все каникулы. Телефон выключу, чтоб директор не звонил.

Гость
30 дек 2019 в 20:00

лучше скажите,до скольки магазины будут работать?директор когда уедет пойду за водочкой в магазин.