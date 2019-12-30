В Новосибирск везут новое оборудование для станции метро «Спортивная»

В Новосибирске строители станции метро «Спортивная» — компания ООО СК «Градопроект» — приступили к сооружению основных конструкций.
— Проектом станции «Спортивная» не предусмотрен тоннель, у нас его там нет. Поэтому сейчас здесь идут работы по монолитному железобетону. То есть монтируются основные конструкции станции, — пояснил корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.
По его словам, сегодня в ночь с 30 на 31 декабря строители ожидают поставку тягово-силового оборудования из Санкт-Петербурга.
— Это будет первая партия. Оборудование необходимо для самой станции, для реконструкции СТП-7 — станционных тягово-понизительных подстанций, — добавил Александр Мысик.
Подготовительные работы по строительству «Спортивной» начались еще в июне и продлились до ноября. Из городского бюджета на 2020 год в станцию планируется вложить 7,7 миллиона рублей, из областного бюджета — 772, 9 миллиона рублей. В 2021 год из городского бюджета выделят 15,3 миллиона рублей, из областного бюджета — 1,5 миллиарда рублей.
В ноябре НГС показал четыре возможных эскиза новой станции метро — по расположению платформ она будет напоминать «Речной вокзал».