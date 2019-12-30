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В Новосибирск везут новое оборудование для станции метро «Спортивная»

Поставка ожидается в ночь с 30 на 31 декабря

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Строители станции метро «Спортивная» ожидают поставки необходимого оборудования

Строители станции метро «Спортивная» ожидают поставки необходимого оборудования

В Новосибирске строители станции метро «Спортивная» — компания ООО СК «Градопроект» — приступили к сооружению основных конструкций.

— Проектом станции «Спортивная» не предусмотрен тоннель, у нас его там нет. Поэтому сейчас здесь идут работы по монолитному железобетону. То есть монтируются основные конструкции станции, — пояснил корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.

По его словам, сегодня в ночь с 30 на 31 декабря строители ожидают поставку тягово-силового оборудования из Санкт-Петербурга.

— Это будет первая партия. Оборудование необходимо для самой станции, для реконструкции СТП-7 — станционных тягово-понизительных подстанций, — добавил Александр Мысик.

Подготовительные работы по строительству «Спортивной» начались еще в июне и продлились до ноября. Из городского бюджета на 2020 год в станцию планируется вложить 7,7 миллиона рублей, из областного бюджета — 772, 9 миллиона рублей. В 2021 год из городского бюджета выделят 15,3 миллиона рублей, из областного бюджета — 1,5 миллиарда рублей.

В ноябре НГС показал четыре возможных эскиза новой станции метро — по расположению платформ она будет напоминать «Речной вокзал».

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метроСтанция метро «Спортивная»строительство
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КОММЕНТАРИИ (70)

Орлик
30 дек 2019 в 12:26

Думали ли жители новостроек на берегу, что у них под боком вырастет станция метро? Вот повезло так повезло

Царь просто Царь
30 дек 2019 в 12:25

Не нужна станция . распил, бюджета ...надо ОТ развивать . И как, Бойко говорил бесплатный делать ! Надо было с умом голосовать за мэра !

30 дек 2019 в 12:23

А тендер-то на эти работы наконец объявили?..