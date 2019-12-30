В Новосибирск везут новое оборудование для станции метро «Спортивная»

В Новосибирске строители станции метро «Спортивная» — компания ООО СК «Градопроект» — приступили к сооружению основных конструкций.



— Проектом станции «Спортивная» не предусмотрен тоннель, у нас его там нет. Поэтому сейчас здесь идут работы по монолитному железобетону. То есть монтируются основные конструкции станции, — пояснил корреспонденту НГС директор МУП УЗСПТС Александр Мысик.



По его словам, сегодня в ночь с 30 на 31 декабря строители ожидают поставку тягово-силового оборудования из Санкт-Петербурга.

