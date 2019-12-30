С Рафаэлем и Сплинтером: в новосибирском дворе, известном эпатажными фигурами, появились новые персонажи

В Ленинском районе Новосибирска местные жители соорудили во дворах на Костычева, 13 и 15 снежный городок с раскрашенными фигурами.
В прошлом году двор прославился на всю страну эпатажной композицией из снежных скульптур. Сначала здесь появились фигуры трёх свиней в образах «новых русских», а затем к ним добавились ещё и прячущийся в кустах Серый Волк и огромная чёрная подводная лодка с гербом России.
В этом году создатели снежного городка решили сделать что-то менее экстравагантное, обратившись к миру комиксов. Они соорудили здесь ледяную горку, поставили ёлку и сделали семь раскрашенных снежных скульптур.
Весь двор очищен от снега, в дальнем углу стоит довольно крупная ледяная горка, сделанная из дерева. У ёлки, поставленной на постамент, фигуры обязательных Деда Мороза и Снегурочки. Компанию им составляют черепашка-ниндзя (в одном экземпляре), наставник черепашек — говорящая крыса Сплинтер — и пустой снежный стул, изображающий трон.
С другой стороны площадки выросли фигуры Халка (учёного, который в результате облучения приобрёл суперспособность превращаться в огромного зелёного монстра) и трансформера Оптимуса Прайма (это мыслящий грузовик, превращающийся в боевого антропоморфного робота). У последнего на груди реклама новосибирской компании.
Корреспондент НГС стал свидетелем детского утренника, который организовало во дворе местное ТСЖ. Как рассказали жители, праздник здесь планируется и 31 декабря.
К сожалению, творчество жителей, старающихся украсить собственный двор, не всегда доживает до Нового года. В Первомайском районе вандалы сломали новогодний городок, который делали жители улицы Гастрономической.