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Город

С Рафаэлем и Сплинтером: в новосибирском дворе, известном эпатажными фигурами, появились новые персонажи

Теперь на месте эпатажных фигур из 90-х — персонажи комиксов

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Судя по цвету повязки, этого черепашку зовут Рафаэль

Судя по цвету повязки, этого черепашку зовут Рафаэль

В Ленинском районе Новосибирска местные жители соорудили во дворах на Костычева, 13 и 15 снежный городок с раскрашенными фигурами. 

В прошлом году двор прославился на всю страну эпатажной композицией из снежных скульптур. Сначала здесь появились фигуры трёх свиней в образах «новых русских», а затем к ним добавились ещё и прячущийся в кустах Серый Волк и огромная чёрная подводная лодка с гербом России. 

В этом году создатели снежного городка решили сделать что-то менее экстравагантное, обратившись к миру комиксов. Они соорудили здесь ледяную горку, поставили ёлку и сделали семь раскрашенных снежных скульптур.

На детском утреннике Дед Мороз и Снегурочка присутствовали сразу в двух вариантах&nbsp;

На детском утреннике Дед Мороз и Снегурочка присутствовали сразу в двух вариантах 

Образ Сплинтера перекликается с символом наступающего года — по восточному календарю нас ждёт год Крысы

Образ Сплинтера перекликается с символом наступающего года — по восточному календарю нас ждёт год Крысы

Редкий двор в Новосибирске может похвастаться такой основательной горкой

Редкий двор в Новосибирске может похвастаться такой основательной горкой

Весь двор очищен от снега, в дальнем углу стоит довольно крупная ледяная горка, сделанная из дерева. У ёлки, поставленной на постамент, фигуры обязательных Деда Мороза и Снегурочки. Компанию им составляют черепашка-ниндзя (в одном экземпляре), наставник черепашек — говорящая крыса Сплинтер — и пустой снежный стул, изображающий трон.

Здешний Оптимус Прайм подрабатывает рекламным носителем&nbsp;

Здешний Оптимус Прайм подрабатывает рекламным носителем 

С другой стороны площадки выросли фигуры Халка (учёного, который в результате облучения приобрёл суперспособность превращаться в огромного зелёного монстра) и трансформера Оптимуса Прайма (это мыслящий грузовик, превращающийся в боевого антропоморфного робота). У последнего на груди реклама новосибирской компании.

Лучше всего у снежного скульптора получился Халк

Лучше всего у снежного скульптора получился Халк

Корреспондент НГС стал свидетелем детского утренника, который организовало во дворе местное ТСЖ. Как рассказали жители, праздник здесь планируется и 31 декабря.

Двор окружают деревянные дома, построенные когда-то как временное жилище

Двор окружают деревянные дома, построенные когда-то как временное жилище

К сожалению, творчество жителей, старающихся украсить собственный двор, не всегда доживает до Нового года. В Первомайском районе вандалы сломали новогодний городок, который делали жители улицы Гастрономической.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
30 дек 2019 в 17:35

Дожили, считается необходимым пояснять, кто такой Халк и Оптимус Прайм...

:))
30 дек 2019 в 17:23

Молодцы.А у нас во дворе всем на всё пофиг.
С другом сделали дед мороза снегурочку, но хватило на три дня- вначале собачники стали там своих собак выгуливать, а потом вообще разломали до основания.Говорил мужикам, давайте сделаем горку, снега море трактором нагребли- все сразу такие занятые, что такое ощущение, что домой появляются только детей пересчитать, не прибавилось ли.

сан саныч
30 дек 2019 в 17:19

Рядом с этой "избушкой на курьих ножках" должна сидеть баба-яга, иван дурак, ну или на худой конец главный архитектор города в позе лотоса, может высидит план переселения граждан из аварийного жилья.