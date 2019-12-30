С Рафаэлем и Сплинтером: в новосибирском дворе, известном эпатажными фигурами, появились новые персонажи

В Ленинском районе Новосибирска местные жители соорудили во дворах на Костычева, 13 и 15 снежный городок с раскрашенными фигурами.

В прошлом году двор прославился на всю страну эпатажной композицией из снежных скульптур. Сначала здесь появились фигуры трёх свиней в образах «новых русских», а затем к ним добавились ещё и прячущийся в кустах Серый Волк и огромная чёрная подводная лодка с гербом России.

В этом году создатели снежного городка решили сделать что-то менее экстравагантное, обратившись к миру комиксов. Они соорудили здесь ледяную горку, поставили ёлку и сделали семь раскрашенных снежных скульптур.