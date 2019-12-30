Часть многоэтажек в Кировском районе оставят без лифтов в новогоднюю ночь

Жильцов новосибирских многоэтажек предупредили о том, что в новогоднюю ночь ради профилактики вандализма в подъездах отключат лифты.
Фото объявления о предстоящем отключении лифтов в редакцию НГС прислала одна из жительниц Кировского района Ирина Тихонова.
— На доске объявлений нашего дома по адресу Беловежская, 12 (а также на соседних домах) появилась вот такая факсограмма от управляющей компании. Всех жильцов заранее записали в вандалы: и пожилых людей, возвращающихся от родных с праздника, и беременных женщин, и больных людей, которым вдруг понадобится срочно ехать в больницу (и врачей скорой помощи вместе с ними), и маленьких детей с родителями. Поистине: «Управдом — друг человека», — написала Ирина Тихонова.
В разговоре с корреспондентом НГС она уточнила, что раньше в новогодние ночи лифты в подъезде также отключали, но объявлений не вывешивали. Сама она живёт на девятом этаже и вечером перед самым празднованием Нового года собирается возвращаться домой от пожилых родителей.
— Но дело не только же в нас. И вдобавок очень интересная позиция: почему нам заранее сказали, что мы вандалы? Ни разу не было массового выхода граждан для поломки лифта — не припомню я такого. И вообще мне не понятно, законно ли это: мы оплачиваем каждый месяц услуги лифта, а когда этот лифт нужен населению — вот вам и привет, ходите пешком, — рассуждает читательница.
В управляющей компании «СПАС-Дом» корреспонденту НГС подтвердили, что это объявление подлинное.
Как пояснила инженер по организации и эксплуатации лифтов ЗАО УК «СПАС-Дом» Людмила Демченко, отключение лифтов в новогоднюю ночь — это многолетняя массовая практика. С таким предложением в управляющую компанию обратились подрядчики, отвечающие за техническое обслуживание лифтов. Это случилось после того, как в начале 2000-х годов в новосибирских многоэтажках начали устанавливать новые электронные лифты и в новогоднюю ночь многие из них остановились — тогда аварийной службе пришлось работать в авральном режиме.
По словам Людмилы Демченко, новые электронные лифты отличаются в эксплуатации от обычных, к которым привыкли жильцы. Раньше, например, забежавшая в подъезд компания могла удерживать двери лифта, пока все в него не зашли.
— Электронный лифт не допускает держания двери руками. А тем более, если двери начинают идти за обрамление — на разрыв, сразу отключается цепь безопасности, и лифт останавливается. В результате не всегда возможно запустить [остановившийся лифт] из пультовой, где сидит диспетчер, просто переключив тумблер, — необходимо, чтобы механик приехал и его запустил. А так как у нас бригада и так усиленно [работает] в новогоднюю ночь, то представьте себе: в 12 часов ночи народ выходит на улицу, начинает запускать петарды. Возвращаются — лифт не работает, каждый заходит [в него], начинает свои какие-то действия: по кнопкам стучать, зеркало бить, и поэтому у нас кабина к утру превращается в нечто непонятное. Начинают плафоны поджигать. Если плафон загорелся, возможно, что лифт сгорит совсем. Пьяный человек если застревает, он не ждёт, пока аварийка доедет: сами начинают выходить, ломать двери, замки, — описала ситуацию Людмила Демченко.
Она уточнила, что лифты в новогоднюю ночь отключат только в домах не выше 10 этажей.
— Если имеются какие-то особые требования, по заявлению населения мы можем оставить [лифт] работающим, но сразу договариваемся, что все вандальные действия оплачивают собственники, — рассказала инженер по организации и эксплуатации лифтов ЗАО УК «СПАС-Дом».
Также Людмила Демченко добавила, что разговаривала по этому поводу с председателем совета дома
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