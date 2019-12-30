Часть многоэтажек в Кировском районе оставят без лифтов в новогоднюю ночь

— На доске объявлений нашего дома по адресу Беловежская, 12 (а также на соседних домах) появилась вот такая факсограмма от управляющей компании. Всех жильцов заранее записали в вандалы: и пожилых людей, возвращающихся от родных с праздника, и беременных женщин, и больных людей, которым вдруг понадобится срочно ехать в больницу (и врачей скорой помощи вместе с ними), и маленьких детей с родителями. Поистине: «Управдом — друг человека», — написала Ирина Тихонова.

В разговоре с корреспондентом НГС она уточнила, что раньше в новогодние ночи лифты в подъезде также отключали, но объявлений не вывешивали. Сама она живёт на девятом этаже и вечером перед самым празднованием Нового года собирается возвращаться домой от пожилых родителей.



— Но дело не только же в нас. И вдобавок очень интересная позиция: почему нам заранее сказали, что мы вандалы? Ни разу не было массового выхода граждан для поломки лифта — не припомню я такого. И вообще мне не понятно, законно ли это: мы оплачиваем каждый месяц услуги лифта, а когда этот лифт нужен населению — вот вам и привет, ходите пешком, — рассуждает читательница.



В управляющей компании «СПАС-Дом» корреспонденту НГС подтвердили, что это объявление подлинное.



Как пояснила инженер по организации и эксплуатации лифтов ЗАО УК «СПАС-Дом» Людмила Демченко, отключение лифтов в новогоднюю ночь — это многолетняя массовая практика. С таким предложением в управляющую компанию обратились подрядчики, отвечающие за техническое обслуживание лифтов. Это случилось после того, как в начале 2000-х годов в новосибирских многоэтажках начали устанавливать новые электронные лифты и в новогоднюю ночь многие из них остановились — тогда аварийной службе пришлось работать в авральном режиме.

