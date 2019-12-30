Может, бахнем: рассказываем, где можно будет посмотреть новогодние салюты в Новосибирске

А первый праздничный салют будет уже сегодня, 30 декабря Фото: Александр Ощепков

Новогодняя ночь уже завтра: с 31 декабря на 1 января. НГС публикует список мест, где можно будет посмотреть праздничные салюты в Новосибирске, а также рассказывает о главных новогодних программах: на набережной и площади Ленина. Спортивная, 5 Первые залпы прогремят уже сегодня, 30 декабря, в 21:00 — новосибирцы смогут посмотреть салюты на левом берегу в ЖК «Чистая Слобода». Фейерверки будут запускать около дома по адресу Спортивная, 5. Если в ваши планы не входило ехать на левый берег, можно посмотреть салют с колеса обозрения на набережной. Ещё фейерверки будет видно со смотровой площадки отеля «Горский» — она работает до 23 часов.

ТЦ «Маяк»

Для жителей Шлюза 31 декабря фейерверк запустят у торгового центра «Маяк» на Русской, 1. Начало в 19:00. Торговый центр находится на возвышенности, поэтому жителям микрорайона будет хорошо видно салют из разных точек площадки.

ТЦ Академгородка 31 декабря салют покажут возле ТЦ Академгородка на Ильича, 6. Начало в 20:00. Можно схитрить и посмотреть его из ректорского корпуса нового здания НГУ — так не придется мерзнуть на улице, да и вид сверху лучше. Правда, для этого понадобится пропуск в университет (или умение договориться с охранником). Михайловская набережная Главный салют новогодней ночи пройдет на Михайловской набережной — начало салюта в 00:00.

Праздничная программа там начнется раньше — в 23:00. Горожан ждет новогодняя дискотека и диджей-сет, а после новогоднее поздравление президента.

Если вы не хотите ехать на заполненную людьми набережную, можно посмотреть фейерверк со дворов ЖК «Панорама». Оттуда видно весь правый берег. Кроме того, салют можно увидеть с пляжа «Наутилус».

Театральный сквер Праздничный фейерверк в новогоднем городке Новосибирска прогремит сразу после полуночи.

Сама программа будет идти с 23:00, в сквере будет играть классическая музыка, а в полночь покажут поздравление президента

Как рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, салют будет небольшим — там используют так называемый «холодный фейерверк». Искры от таких фейерверков, как правило, не очень высокие, поэтому увидеть издалека его не удастся — нужно подойти к ледовому городку. Впрочем, в этом году там много интересного — праздничная подсветка, ледяные фигурки и знаменитый каток.