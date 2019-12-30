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Может, бахнем: рассказываем, где можно будет посмотреть новогодние салюты в Новосибирске

Также публикуем программы на Михайловской набережной и площади Ленина

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А первый праздничный салют будет уже сегодня, 30 декабря

А первый праздничный салют будет уже сегодня, 30 декабря

Новогодняя ночь уже завтра: с 31 декабря на 1 января. НГС публикует список мест, где можно будет посмотреть праздничные салюты в Новосибирске, а также рассказывает о главных новогодних программах: на набережной и площади Ленина. 

Спортивная, 5

Первые залпы прогремят уже сегодня, 30 декабря, в 21:00 — новосибирцы смогут посмотреть салюты на левом берегу в ЖК «Чистая Слобода». Фейерверки будут запускать около дома по адресу Спортивная, 5. Если в ваши планы не входило ехать на левый берег, можно посмотреть салют с колеса обозрения на набережной. Ещё фейерверки будет видно со смотровой площадки отеля «Горский» — она работает до 23 часов. 

ТЦ «Маяк»

Для жителей Шлюза 31 декабря фейерверк запустят у торгового центра «Маяк» на Русской, 1. Начало в 19:00. Торговый центр находится на возвышенности, поэтому жителям микрорайона будет хорошо видно салют из разных точек площадки. 

ТЦ Академгородка

31 декабря салют покажут возле ТЦ Академгородка на Ильича, 6. Начало в 20:00. Можно схитрить и посмотреть его из ректорского корпуса нового здания НГУ — так не придется мерзнуть на улице, да и вид сверху лучше. Правда, для этого понадобится пропуск в университет (или умение договориться с охранником). 

Михайловская набережная

Главный салют новогодней ночи пройдет на Михайловской набережной — начало салюта в 00:00

Праздничная программа там начнется раньше — в 23:00. Горожан ждет новогодняя дискотека и диджей-сет, а после новогоднее поздравление президента.

Если вы не хотите ехать на заполненную людьми набережную, можно посмотреть фейерверк со дворов ЖК «Панорама». Оттуда видно весь правый берег. Кроме того, салют можно увидеть с пляжа «Наутилус». 

Театральный сквер

Праздничный фейерверк в новогоднем городке Новосибирска прогремит сразу после полуночи

Сама программа будет идти с 23:00, в сквере будет играть классическая музыка, а в полночь покажут поздравление президента

Как рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, салют будет небольшим — там используют так называемый «холодный фейерверк». Искры от таких фейерверков, как правило, не очень высокие, поэтому увидеть издалека его не удастся — нужно подойти к ледовому городку. Впрочем, в этом году там много интересного — праздничная подсветка, ледяные фигурки и знаменитый каток

ДК «Академия»

Если 31 декабря вы будете дома и не попадете на новогодний салют, его можно будет посмотреть позже. 5 января фейерверк запустят у ДК «Академия» в Академгородке в рамках Театрализованного народного гуляния. Начало гуляний — в 18:00. 

Ещё больше публикаций на новогоднюю тему в специальном разделе — о том, где купить елку, как её нарядить и за сколько можно купить мандарины. 

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КОММЕНТАРИИ (10)

Худой
30 дек 2019 в 18:36

Друзья обещали свозить на салют. )
Спасибо за информацию.
Сам то я могу выйти из дома.
Без постороней помощи. )
Физически.
Но не унываю .)

Гость
30 дек 2019 в 18:34

В частном охранном предприятии где я работаю,только хлопушка и бенгальские огни с коллегами у нас.Фейверки и петарды директор запретил пускать из соображений пожарной безопасности.

Худой
30 дек 2019 в 18:37

Друзья свозят на салют. )
сам не могу физически.
Выйти из дома. )
Пандуса нет.