Толстый снегирь разогнал синиц на глазах у котов: бой за семечки под Новосибирском попал на видео

Снегирь оказался настоящим бойцом Фото: скриншот с видео

Жительница Новосибирской области сняла забавное видео о том, как два кота наблюдали за снегирём, разгонявшим синиц от своих семечек. «Птичий бой» произошёл в селе Светлая поляна, в 120 километрах от Новосибирска.

видео Елизаветы Сергеевой

— Мы сыплем семечки каждое утро, особенно в морозы, — рассказала жительница села Людмила Сарапина. — Обычно синички только слетаются, а тут в первый раз появился он. Я, конечно, видела снегирей, но такого не было. Отгонял он их долго — если бы мы полностью снимали, то видео было бы минут 15. Когда наелся, улетел. Синицы уже потом остатки доклёвывали.