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Толстый снегирь разогнал синиц на глазах у котов: бой за семечки под Новосибирском попал на видео

Снегирь не давал есть другим птицам, пока не наелся сам

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Снегирь оказался настоящим бойцом

Снегирь оказался настоящим бойцом

Жительница Новосибирской области сняла забавное видео о том, как два кота наблюдали за снегирём, разгонявшим синиц от своих семечек. 

«Птичий бой» произошёл в селе Светлая поляна, в 120 километрах от Новосибирска. 

видео Елизаветы Сергеевой

— Мы сыплем семечки каждое утро, особенно в морозы, — рассказала жительница села Людмила Сарапина. — Обычно синички только слетаются, а тут в первый раз появился он. Я, конечно, видела снегирей, но такого не было. Отгонял он их долго — если бы мы полностью снимали, то видео было бы минут 15. Когда наелся, улетел. Синицы уже потом остатки доклёвывали. 

По её словам, семечки они кладут на два окна — в кухне и в комнате. Для живущих в доме котов Симы, Васи и Ясика это становится настоящим цирком. 

В Новосибирск также прилетели яркие птицы щуры — орнитологи объяснили, что их привлекает рябина, которой очень много в этом году. 

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КОММЕНТАРИИ (31)

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30 дек 2019 в 13:05

Тут даже в Новый год пенсионеры от голода прямо на улицах умирают,а они кормят всяких блоховозок.Так они ещё и дерутся.Бездельники.Лицемеры.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 12:59

Что за бред... Кого это может на смешить... Если только котов автора...

Фото пользователя
30 дек 2019 в 12:53

Похоже, это репортаж года!