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Милота Новый год-2020 Онлайн-трансляция

Кусь ёлку: разглядываем самых новогодних животных Новосибирска

Коты в мишуре и псы под ёлками — присылайте новогодние фото ваших питомцев

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Ёлки, сверкающие шарики и яркие гирлянды никого не оставляют равнодушными, особенно домашних любимцев. Коты то и  дело норовят забраться на ёлку — видимо, звезду с неба хотят достать, — а собаки в восторге от такого количества игрушек, да и вообще можно отгрызть себе палочку. НГС начинает традиционный предновогодний онлайн с любимыми животными. 

Ваши питомцы тоже неравнодушны к ёлкам и мишуре? Присылайте фотографии своих домашних животных и короткий рассказ о них в редакцию НГС — пишите нам по номеру +7 923 157-00-00 в WhatsApp, Viber и Telegram или на почту news@ngs.ru, а также через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте, но не забывайте указывать контактный телефон.

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Новый Годмилые животныеЁлки
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КОММЕНТАРИИ (51)

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30 дек 2019 в 12:42

Рспшки завалят сейчас фотографиями своих шерстяных...

профессор Шредингер
30 дек 2019 в 12:13

А моего кота убило током, когда он стал грызть гирлянду. Так ему и надо, умнее надо быть.

30 дек 2019 в 12:39

"Гость", обращаюсь к вам. Так говорить нельзя: "Идёт строго по кругу и каждому ЛОЖИТ морду и лапы на колени". Нельзя!!! Запомните: КЛАДЁТ! Идёт строго по кругу и каждому КЛАДЁТ морду и лапы на колени.