Кусь ёлку: разглядываем самых новогодних животных Новосибирска

Ёлки, сверкающие шарики и яркие гирлянды никого не оставляют равнодушными, особенно домашних любимцев. Коты то и дело норовят забраться на ёлку — видимо, звезду с неба хотят достать, — а собаки в восторге от такого количества игрушек, да и вообще можно отгрызть себе палочку. НГС начинает традиционный предновогодний онлайн с любимыми животными.

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