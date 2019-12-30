Кусь ёлку: разглядываем самых новогодних животных Новосибирска

Джек-рассел-терьер Бэль демонстрирует идеального «зайку».
А это маленький повелитель мишуры.
Вот это наряд! Пёс Фёдор претендует на звание самого стильного на предстоящей вечеринке.
Кот Феликс ждёт у батареи, когда же включат отопление после аварии на Троллейном жилмассиве. Хорошие новости — тепло дали.
Столько котиков, а где же мышки и крысы? Год же грызуна впереди.
Первый Новый год малыша Жорки — да он сам как ёлочная игрушка!
Наряжать ёлку с друзья гораздо веселее — это знают даже коты.
Дуэт кота Тайсана и собаки, а точнее ягодки Нанука, готов к встрече Нового года.
Кот Яша делает праздничный «Кусь!».
Британка Симона — дама солидная и серьёзная, ей уже 10 лет. Пока юнцы сносят ёлки, она с важным видом ждёт подарки.
Кот Фёдор очень серьёзно относится к подготовке к Новому году — за этими людьми глаз да глаз, всё нужно самому проконтролировать.
Кроха Нюся породы пти-брабансон прислушивается, а не идёт ли там Дед Мороз с мешком подарков.
Весёлый пёс Ремарк нарядил ёлку и себя.
Кот Митя уже в новогоднем колпаке — когда там уже бой курантов?