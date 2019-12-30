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Смели с полок весь товар по 99 рублей: как новосибирцы провели воскресенье в огромных очередях

Бесконечные очереди и пустые полки с дешевыми товарами — несколько впечатляющих кадров из магазинов

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Это лишь небольшая часть очереди в магазине Rich Family

Это лишь небольшая часть очереди в магазине Rich Family

В последнее воскресенье года, 29 декабря, НГС вёл онлайн-репортаж из магазинов Новосибирска — в одних было не протолкнуться, другие удивляли отсутствием ажиотажа и предновогодней покупательской суеты. Читатели присылали фотографии из разных торговых центров, предупреждая друг друга, где царят настоящие пробки из очередей, а где уже давно закончился нужный товар. Сегодня мы публикуем подборку оставшихся фотографий.

В магазине Rich Family, рассказала читательница НГС Алена, была такая огромная очередь, что даже не поместилась в объектив камеры. 

— На фото — это только начало очереди. Никаких акций не было. Мы посмотрели, подумали и решили отказаться от покупок в этом магазине, по крайней мере в этот день, — смеётся Алёна. 

Ещё один новосибирец уточнил под подобной фотографией, что это очередь в одну кассу, а таких четыре. 

Читатель Игорь оказался тем, кто всё же отстоял в такой очереди — на это у него ушло около полутора часов. 

В такой очереди пришлось стоять полтора часа

В такой очереди пришлось стоять полтора часа

В «Гиганте» на Мочищенском шоссе, 6 другой читатель сфотографировал иную картину — очередей уже нет, потому что полки с дешёвыми товарами опустели.

Здесь было всё по 99&nbsp;— видимо, товар разобрали на подарки

Здесь было всё по 99 — видимо, товар разобрали на подарки

Здесь тоже были товары по привлекательным ценам, но к обеду воскресенья практически ничего не осталось

Здесь тоже были товары по привлекательным ценам, но к обеду воскресенья практически ничего не осталось

Сегодня снова очереди в «Рыбном дне»: по словам читательницы Марины, новосибирцы берут селёдку, балык и салаты. 

Магазин на улице Громова

Магазин на улице Громова

Накануне мы рассказывали, что новосибирцы скупали селёдку по 5–10 штук и стояли в магазине «Золотое яблоко» по 50 человек в очереди.

У вас тоже есть фото из очереди? Присылайте фото в редакцию НГС по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 982 781–74–07 — мы добавим его в эту подборку.

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очередиНовый годмагазиныажиотаж
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КОММЕНТАРИИ (115)

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30 дек 2019 в 11:26

Потратить полдня в пробках, сидя в ржавом ведре, чтоб купитт ненужный хлам в подарок за 99 рублей... Люди вообще в своём уме?

Фото пользователя
30 дек 2019 в 11:27

скажите, либерасты, кусающие СССР, чем очереди в СССР, отличаются от очередей в России??

Царь просто Царь
30 дек 2019 в 11:31

А я провел воскресение на зимней рыбалке . Чудесно отдохнул . Закрыл сезон 2019 . После НГ вернусь и открою сезон 2020 )