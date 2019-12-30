Смели с полок весь товар по 99 рублей: как новосибирцы провели воскресенье в огромных очередях

Это лишь небольшая часть очереди в магазине Rich Family Фото: читательница НГС

В последнее воскресенье года, 29 декабря, НГС вёл онлайн-репортаж из магазинов Новосибирска — в одних было не протолкнуться, другие удивляли отсутствием ажиотажа и предновогодней покупательской суеты. Читатели присылали фотографии из разных торговых центров, предупреждая друг друга, где царят настоящие пробки из очередей, а где уже давно закончился нужный товар. Сегодня мы публикуем подборку оставшихся фотографий. В магазине Rich Family, рассказала читательница НГС Алена, была такая огромная очередь, что даже не поместилась в объектив камеры.

— На фото — это только начало очереди. Никаких акций не было. Мы посмотрели, подумали и решили отказаться от покупок в этом магазине, по крайней мере в этот день, — смеётся Алёна. Ещё один новосибирец уточнил под подобной фотографией, что это очередь в одну кассу, а таких четыре. Читатель Игорь оказался тем, кто всё же отстоял в такой очереди — на это у него ушло около полутора часов.

В такой очереди пришлось стоять полтора часа Фото: читатель Игорь

В «Гиганте» на Мочищенском шоссе, 6 другой читатель сфотографировал иную картину — очередей уже нет, потому что полки с дешёвыми товарами опустели.

Здесь было всё по 99 — видимо, товар разобрали на подарки Фото: читатель НГС

Здесь тоже были товары по привлекательным ценам, но к обеду воскресенья практически ничего не осталось Фото: читатель НГС

Сегодня снова очереди в «Рыбном дне»: по словам читательницы Марины, новосибирцы берут селёдку, балык и салаты.

Магазин на улице Громова Фото: читательница Марина