Смели с полок весь товар по 99 рублей: как новосибирцы провели воскресенье в огромных очередях

В последнее воскресенье года, 29 декабря, НГС вёл онлайн-репортаж из магазинов Новосибирска — в одних было не протолкнуться, другие удивляли отсутствием ажиотажа и предновогодней покупательской суеты. Читатели присылали фотографии из разных торговых центров, предупреждая друг друга, где царят настоящие пробки из очередей, а где уже давно закончился нужный товар. Сегодня мы публикуем подборку оставшихся фотографий.
В магазине Rich Family, рассказала читательница НГС Алена, была такая огромная очередь, что даже не поместилась в объектив камеры.
— На фото — это только начало очереди. Никаких акций не было. Мы посмотрели, подумали и решили отказаться от покупок в этом магазине, по крайней мере в этот день, — смеётся Алёна.
Ещё один новосибирец уточнил под подобной фотографией, что это очередь в одну кассу, а таких четыре.
Читатель Игорь оказался тем, кто всё же отстоял в такой очереди — на это у него ушло около полутора часов.
В «Гиганте» на Мочищенском шоссе, 6 другой читатель сфотографировал иную картину — очередей уже нет, потому что полки с дешёвыми товарами опустели.
Сегодня снова очереди в «Рыбном дне»: по словам читательницы Марины, новосибирцы берут селёдку, балык и салаты.
Накануне мы рассказывали, что новосибирцы скупали селёдку по 5–10 штук и стояли в магазине «Золотое яблоко» по 50 человек в очереди.
У вас тоже есть фото из очереди? Присылайте фото в редакцию НГС по WhatsApp, Viber, Telegram на номер