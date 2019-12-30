Участники группы работали в разных городах России Фото: Александр Ощепков

В этот понедельник, 30 декабря, вступил в силу приговор Новосибирского областного суда для 5 членов банды, которая занималась незаконной торговлей синтетическими наркотиками и психотропными веществами. Троим участникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и 6 месяцев строгого режима, ещё один получил 10 лет 6 месяцев, а единственная женщина приговорена к 16 годам в колонии общего режима.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, банда работала во Владивостоке, Омске, Московской и Новосибирской областях.

Участников группы задержали в марте 2017 года — при задержании у них изъяли почти 260 кг наркотиков. — Установлено, что роли участников группы — четверых мужчин и женщины в возрасте от 23 до 40 лет — были четко распределены. Один из них доставлял наркотические средства и закладывал их в тайники на территории различных субъектов Российской Федерации. Трое других занимались производством и фасовкой наркотиков в Новосибирской и Московской областях. Женщина контролировала процесс изготовления наркотиков. Дальнейший сбыт осуществлялся при помощи интернет-магазина, — говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что за период действия группы, её участники совершили 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Видео: ГУ МВД по НСО