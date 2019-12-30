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Криминал

Банду продавцов синтетических наркотиков посадили на 15 лет — публикуем видео их задержания

При задержании у преступников обнаружили почти 260 кг наркотиков

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Участники группы работали в разных городах России

Участники группы работали в разных городах России

В этот понедельник, 30 декабря, вступил в силу приговор Новосибирского областного суда для 5 членов банды, которая занималась незаконной торговлей синтетическими наркотиками и психотропными веществами. Троим участникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и 6 месяцев строгого режима, ещё один получил 10 лет 6 месяцев, а единственная женщина приговорена к 16 годам в колонии общего режима. 

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, банда работала во Владивостоке, Омске, Московской и Новосибирской областях. 

Участников группы задержали в марте 2017 года — при задержании у них изъяли почти 260 кг наркотиков. 

— Установлено, что роли участников группы — четверых мужчин и женщины в возрасте от 23 до 40 лет — были четко распределены. Один из них доставлял наркотические средства и закладывал их в тайники на территории различных субъектов Российской Федерации. Трое других занимались производством и фасовкой наркотиков в Новосибирской и Московской областях. Женщина контролировала процесс изготовления наркотиков. Дальнейший сбыт осуществлялся при помощи интернет-магазина, — говорится в сообщении ведомства. 

Следствием установлено, что за период действия группы, её участники совершили 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Накануне новосибирская полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании притона для занятия проституцией.

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мвдсудОПГМоскваВладивосток
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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
30 дек 2019 в 09:55

Жаль, что у нас не отрубают руки по самые уши, тем кто изготавливает, поставляет и распространяет наркотики.

Царь просто Царь
30 дек 2019 в 09:56

А в Китае бы - казнили ! вот и всё что нужно знать о справедливости .

Пеший Ход
30 дек 2019 в 10:19

Они всю Россию хотели потратить?! 250кг Карл! В Китай их - на казнь! Срочно!