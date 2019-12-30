В региональном Минздраве прокомментировали страшилку из чатов в WhatsApp о 25 отравившихся детях

Родители рассылают друг другу пугающее аудиосообщение об отравившихся детях, но при этом не вдаются в подробности — правда это или нет

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию о массовом отравлении детей. Сообщение о том, что 25 детей лежат в больницах Новосибирска после отравления китайскими наркотиками, появилось в родительских чатах WhatsApp около двух недель назад. Взрослые до сих пор пересылают друг другу пугающее аудиосообщение.



— Случаев массового отравления наркотическими веществами детей в Новосибирске не зафиксировано. Термин «китайский наркотик» не упоминается в официальных источниках и не встречался специалистами наркологической службы Новосибирской области в неофициальном общении. Фактов госпитализации детей с отравлением «китайскими наркотиками» в медицинские учреждения Новосибирска не зафиксировано, — говорится в официальном ответе Министерства здравоохранения Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.