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Здоровье

В региональном Минздраве прокомментировали страшилку из чатов в WhatsApp о 25 отравившихся детях

Сообщения об отравлениях «китайскими наркотиками» до сих пор расходятся по родительским чатам

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Родители рассылают друг другу пугающее аудиосообщение об отравившихся детях, но при этом не вдаются в подробности — правда это или нет

Родители рассылают друг другу пугающее аудиосообщение об отравившихся детях, но при этом не вдаются в подробности — правда это или нет

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию о массовом отравлении детей. Сообщение о том, что 25 детей лежат в больницах Новосибирска после отравления китайскими наркотиками, появилось в родительских чатах WhatsApp около двух недель назад. Взрослые до сих пор пересылают друг другу пугающее аудиосообщение.

— Случаев массового отравления наркотическими веществами детей в Новосибирске не зафиксировано. Термин «китайский наркотик» не упоминается в официальных источниках и не встречался специалистами наркологической службы Новосибирской области в неофициальном общении. Фактов госпитализации детей с отравлением «китайскими наркотиками» в медицинские учреждения Новосибирска не зафиксировано, — говорится в официальном ответе Министерства здравоохранения Новосибирской области на запрос корреспондента НГС.

То самое аудиосообщение, которое рассылают родители:

Рассылка о китайских наркотиках

читательница НГС

На выходных новосибирцы начали пересылать друг другу в WhatsApp другие тревожные сообщения — о Дедах Морозах, которые якобы угощают детей снюсом в красивых фантиках.

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массовая рассылка
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КОММЕНТАРИИ (2)

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30 дек 2019 в 10:23

Говорил же яжематеря и РСП зря кипишь подняли из безделья...

elka
30 дек 2019 в 10:23

Я боюсь страшилок😱