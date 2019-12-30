Руинам пивзавода возле будущего ЛДС назначили экспертизу на историко-культурную ценность

В Новосибирске назначена экспертиза историко-культурной ценности остатков бывшего пивоваренного завода «Конкурент» товарищества «К.И. Крейчик, П.В. Семенов», которые находятся в Кировском районе. Документ о её назначении появился в группе «Бугры-Новосибирск» — общественная организация подала заявку на включение руин в перечень памятников истории и культуры ещё в ноябре.

— Это же не просто какие-то развалины, а вполне значимый исторический объект. Рядом находится площадка строительства нового ЛДС, и очень сильно работает техника, буквально в паре метров. Здание может полностью разрушиться, — объяснял корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

