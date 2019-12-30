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Руинам пивзавода возле будущего ЛДС назначили экспертизу на историко-культурную ценность

Общественники настаивают на сохранении оставшихся от сооружения стен

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Результаты экспертизы в виде приказа должны появиться в марте 2020 года

Результаты экспертизы в виде приказа должны появиться в марте 2020 года

В Новосибирске назначена экспертиза историко-культурной ценности остатков бывшего пивоваренного завода «Конкурент» товарищества «К.И. Крейчик, П.В. Семенов», которые находятся в Кировском районе. Документ о её назначении появился в группе «Бугры-Новосибирск» — общественная организация подала заявку на включение руин в перечень памятников истории и культуры ещё в ноябре.

— Это же не просто какие-то развалины, а вполне значимый исторический объект. Рядом находится площадка строительства нового ЛДС, и очень сильно работает техника, буквально в паре метров. Здание может полностью разрушиться, — объяснял корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области сообщила, что экспертиза будет проведена в марте 2020 года. 

В начале октября в микрорайоне Бугры в подвале одного из частных домов нашли железный рельс, которому 114 лет. Он использовался для возведения фундамента и до сих пор держит дом в сто квадратов.

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история Новосибирскапамятник культурного наследия
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КОММЕНТАРИИ (28)

Гость
30 дек 2019 в 08:33

Да кому нахрен нужны эти развалины? То есть пока там не начали строить ЛДС, то эти груды кирпичей никого не волновали, а только началось строительство, так моментально появились ну очень инициативные общественники.
Я вот кроме как желанием попиариться, это никак назвать не могу.
Ну нужны вам эти кирпичи, соберите кирпичи, замесите цемент на яйцах и сделайте кладку у себя на даче с табличкой- руины пивзавода такого года.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 08:52

опять ищут отмазки чтобы на месте ЛДС построить пятерочку. иди крафтовую пивоварню

Сущий рай
30 дек 2019 в 08:43

Когда Локоть и Ко будут сносить дома после расселения? Стоят эти халупы годами, в них бомжи, крысы, нечесть всякая ошивается. Лучше бы общественники на это внимание обращали, а не на эти три кирпича.