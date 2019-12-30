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В Новосибирске пропала женщина в чёрной дублёнке с капюшоном

Оксана Поляруш исчезла 25 декабря

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Волонтёры и полиция ищут 47-летнюю женщину

Волонтёры и полиция ищут 47-летнюю женщину

В Новосибирске волонтёры и полиция ищут 47-летнюю женщину — о местонахождении Оксаны Поляруш ничего не известно с 25 декабря.

— Она была одета в длинную чёрную дублёнку с капюшоном, чёрные замшевые сапоги, без шапки, — говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Женщина полного телосложения с зелёными глазами и чёрными крашеными волосами. Она невысокого роста, приблизительно 165 сантиметров.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда: 8 (800)-700–54–52. Также вы можете обратиться в редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

На прошлой неделе волонтёры объявляли розыск 16-летней Анны Бурковой, о которой ничего не было известно с 14 декабря, — позже в отряде «Маяк» сообщили, что девочка найдена живой и уже дала объяснение полиции.

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Лиза Алертпропала женщина
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КОММЕНТАРИИ (12)

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30 дек 2019 в 08:14

Найдётся... Загуляла рспешечка... Не беда...

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30 дек 2019 в 08:54

На родину махнула, встречать Новый Год.

789456
30 дек 2019 в 08:54

Информации как фсегда завались, ну хорошо хоть написали в каком городе пропала!