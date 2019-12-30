В Новосибирске пропала женщина в чёрной дублёнке с капюшоном

В Новосибирске волонтёры и полиция ищут 47-летнюю женщину — о местонахождении Оксаны Поляруш ничего не известно с 25 декабря.



— Она была одета в длинную чёрную дублёнку с капюшоном, чёрные замшевые сапоги, без шапки, — говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Женщина полного телосложения с зелёными глазами и чёрными крашеными волосами. Она невысокого роста, приблизительно 165 сантиметров.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда: 8 (800)-700–54–52. Также вы можете обратиться в редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

