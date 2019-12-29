Тройное ДТП заблокировало движение по Троллейной

Вечером в воскресенье, 29 декабря, в Ленинском районе Новосибирска столкнулось три легковых автомобиля. Из-за этого движение по дороге было затруднено.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла на Троллейной около дома № 3. Из-за этого движение в обе стороны было заблокировано.