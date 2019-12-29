29 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 2/10
usd 62.03
eur 69.03
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 2/10
usd 62.03
eur 69.03

Все новости

Все новости
Происшествия

Тройное ДТП заблокировало движение по Троллейной

В аварии пострадал один человек

1 477
8 Обсудить

Поделиться

Машины перекрыли обе полосы

Машины перекрыли обе полосы

Вечером в воскресенье, 29 декабря, в Ленинском районе Новосибирска столкнулось три легковых автомобиля. Из-за этого движение по дороге было затруднено.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла на Троллейной около дома № 3. Из-за этого движение в обе стороны было заблокировано.

Автомобили не могли проехать по этой улице

Автомобили не могли проехать по этой улице

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном ДТП подтвердили.

— Столкновение трёх автомобилей: «Хёндай», «Тойота» и «Субару». Один человек доставлен для осмотра в медицинское учреждение, — рассказали в ведомстве.

Из-за аварии на улице образовалась пробка.

Сегодня утром стало известно о страшной аварии на Димитровском мосту, в котором погибла девушка. Позже очевидцы ДТП и знакомые погибшей рассказали подробности произошедшего.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

дтппробка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

29 дек 2019 в 21:56

Тойота и Субару, дальше можно не читать, для полного комплекта дэбилов Хонда нехватает.

Фото пользователя
29 дек 2019 в 22:14

Ночь виновата, темно было.

Qwerty
29 дек 2019 в 22:02

Не "хёндай" а "хёнде".