Тройное ДТП заблокировало движение по Троллейной

Вечером в воскресенье, 29 декабря, в Ленинском районе Новосибирска столкнулось три легковых автомобиля. Из-за этого движение по дороге было затруднено.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла на Троллейной около дома № 3. Из-за этого движение в обе стороны было заблокировано.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном ДТП подтвердили.
— Столкновение трёх автомобилей: «Хёндай», «Тойота» и «Субару». Один человек доставлен для осмотра в медицинское учреждение, — рассказали в ведомстве.
Из-за аварии на улице образовалась пробка.
Сегодня утром стало известно о страшной аварии на Димитровском мосту, в котором погибла девушка. Позже очевидцы ДТП и знакомые погибшей рассказали подробности произошедшего.