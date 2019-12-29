В новосибирском зоопарке закончилась реконструкция вольеров для львов и тигров

— Старые вольеры тигров и львов были не самыми маленькими. Там было где гулять, куда запрыгнуть, где спрятаться. Но зоопарки сейчас пересматривают стандарты и требования к содержанию животных. Важнее всего становится благополучие животных. Беря на себя ответственность за зверей и птиц, зоопарк обязуется сделать так, чтобы у каждого вида была возможность реализовывать свои инстинкты. Должен быть простор для движения и среда, которая позволяет животному не скучать. В открытой части вольеров львов и тигров всё сделано так, чтобы кошки могли активно и разнообразно двигаться. Также для них построены удобные укрытия, — цитирует пресс-служба зоопарка директора Андрея Шило.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило завершилась реконструкция вольеров для африканских львов и амурских тигров. На время работ животных переводили в другие клетки, но сейчас их уже вернули в обновлённые дома.

Новые вольеры стали в два раза больше, теперь их площадь составляет 680 квадратных метров. Кроме этого, в новых конструкциях появились стеклянные секторы, чтобы посетители зоопарка могли наблюдать за животными без решёток.

— При реконструкции вольерного комплекса больших кошек был тщательно проработан вопрос материалов. Зимой этого не видно, но в теплое время года в вольерах будет несколько условных зон с разным покрытием: трава, песок, крупная стружка, камни, дерево. Кроме того, у тигров сделан небольшой водоем. Они любят воду, и мы рады, что теперь у них будет к ней доступ, — добавили в пресс-службе.

Также в зоопарке сообщили, что в новый вольер ко льву Сэму подселили новую самку, которую доставили из Санкт-Петербурга.

Реконструкция началась несколько месяцев назад. В начале декабря корреспонденты НГС прогулялись по зоопарку и первыми сфотографировали новые вольеры.