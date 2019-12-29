«В горле ощущение сухости и горечи»: новосибирцы пожаловались на смог и запах гари

Вечером в воскресенье, 29 декабря, жители Новосибирска заметили сильный запах гари в воздухе и сильный смог.



— Мы живём около площади Калинина. Даже форточку дома открываешь, и уже чувствуется запах. Смог уже видно. Местами 10 баллов из 10 (по шкале cityair — критически опасно!). Каким будет новогодний праздник и каникулы? Проведём ли мы их в смоге или природа сжалится над нами и метеоусловия изменятся? — написала в редакцию читательница Светлана.

Девушка также сообщила, что, по её наблюдениям, смог и гарь стоят в воздухе уже второй день.