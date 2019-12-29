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«В горле ощущение сухости и горечи»: новосибирцы пожаловались на смог и запах гари

Уровень загрязнения воздуха в городе резко вырос

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Уровень загрязнения воздуха вечером оценивается в 7 баллов

Уровень загрязнения воздуха вечером оценивается в 7 баллов

Вечером в воскресенье, 29 декабря, жители Новосибирска заметили сильный запах гари в воздухе и сильный смог.

— Мы живём около площади Калинина. Даже форточку дома открываешь, и уже чувствуется запах. Смог уже видно. Местами 10 баллов из 10 (по шкале cityair — критически опасно!). Каким будет новогодний праздник и каникулы? Проведём ли мы их в смоге или природа сжалится над нами и метеоусловия изменятся? — написала в редакцию читательница Светлана.

Девушка также сообщила, что, по её наблюдениям, смог и гарь стоят в воздухе уже второй день.

AQI&nbsp;— шкала, по которой определяется качество воздуха.&nbsp;6&nbsp;— небезопасно, 7&nbsp;— вредно, 9&nbsp;— опасно для здоровья, 10&nbsp;— критически опасно

AQI — шкала, по которой определяется качество воздуха. 6 — небезопасно, 7 — вредно, 9 — опасно для здоровья, 10 — критически опасно

По данным сайта CityAir, в 20:00 средний уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 7 из 10 баллов. Самый высокий уровень загрязнения, 10 баллов, станции наблюдения фиксируют в Заельцовском районе. В центральном и Первомайском районах оценивается на 7 и 8 баллов, что означает «вредно» и «очень вредно».

«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir. 

Последний раз на смог новосибирцы жаловались в октябре этого года. Тогда уровень загрязнения воздуха в городе также находился на отметке 7 баллов.

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Загрязнение воздухасмог
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КОММЕНТАРИИ (43)

29 дек 2019 в 20:39

Спасибо СГК за наши грязные легкие, по сравнению с ним свинокомплекс это диор.

Фото пользователя
29 дек 2019 в 20:41

Снег - плохо. Мороз - плохо. Солнечный день - плохо. Зима - плохо. Летний ливень - плохо. Жаркий день
- плохо. Новосибирцам все плохо)

Гость
29 дек 2019 в 20:48

СГК-с любовью и заботой о вас.Это бесплатный тур в Новокузнецк.