«В горле ощущение сухости и горечи»: новосибирцы пожаловались на смог и запах гари

Вечером в воскресенье, 29 декабря, жители Новосибирска заметили сильный запах гари в воздухе и сильный смог.
— Мы живём около площади Калинина. Даже форточку дома открываешь, и уже чувствуется запах. Смог уже видно. Местами 10 баллов из 10 (по шкале cityair — критически опасно!). Каким будет новогодний праздник и каникулы? Проведём ли мы их в смоге или природа сжалится над нами и метеоусловия изменятся? — написала в редакцию читательница Светлана.
Девушка также сообщила, что, по её наблюдениям, смог и гарь стоят в воздухе уже второй день.
По данным сайта CityAir, в 20:00 средний уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 7 из 10 баллов. Самый высокий уровень загрязнения, 10 баллов, станции наблюдения фиксируют в Заельцовском районе. В центральном и Первомайском районах оценивается на 7 и 8 баллов, что означает «вредно» и «очень вредно».
«Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir.
Последний раз на смог новосибирцы жаловались в октябре этого года. Тогда уровень загрязнения воздуха в городе также находился на отметке 7 баллов.