«Это помогает поддерживать тепло в квартирах»: в СГК объяснили, как будут обогревать дома в Ленинском районе, пока идёт ремонт

Повреждение произошло на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм Фото: Густаво Зырянов

В СГК объяснили, как будут обогревать дома в Ленинском районе, пока идёт ремонт. О том, что десятки домов остались без отопления из-за ремонта теплотрассы, стало известно 25 декабря. Полностью справиться с дефектом на теплотрассе энергетики планируют 30 декабря. Сегодня в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что теплоэнергетики проведут ремонт магистрального трубопровода без полного отключения многоквартирных домов — УК и ТСЖ смогут обеспечить теплоснабжение на пониженных параметрах.

— С 15 часов 29 декабря до 12 часов 30 декабря теплосетевое подразделение СГК завершит ремонт магистральной трубы на улице Пархоменко в Ленинском районе. Ранее, 26 декабря, повреждение было локализовано, но не устранено окончательно. Для завершения ремонта требовались более высокие температуры наружного воздуха. Финальные работы предварительно наметили на 30 декабря, но принято решение приступить на день раньше. С учётом, что часть домов жилмассивов Западный, Юго-Западный и Чистая слобода могли не успеть прогреться после отключения 25-26 декабря, сегодня даны настоятельные рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ не производить отключение жилых домов на время ремонта трубопровода, — пояснили в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». В пресс-службе добавили, что целесообразно оставить дома на дренажном теплоснабжении, когда теплоноситель из обратного трубопровода продолжает циркулировать в системе отопления. Его температура ниже нормативного, однако это помогает поддерживать тепло в квартирах.