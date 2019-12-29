Два автомобиля выкинуло на обочину после столкновения на Старом шоссе

Авария с участием двух иномарок произошла сегодня, 29 декабря, на Старом шоссе — автомобили двигались из Академгородка в сторону улицы Большевистской.

— Hyundai Tucson выкинуло из колеи на старом шоссе, после чего он столкнулся с Toyota Hiace. После столкновения на обочине оказались оба автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Пострадавших нет.

Обновлено: на Бердском шоссе примерно в это же время произошло подобное ДТП — пострадавших нет, но машины также вынесло на обочину. Одна из них, судя по видео, вылетела в гору снега.