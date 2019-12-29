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Два автомобиля выкинуло на обочину после столкновения на Старом шоссе

Оба водителя ехали в сторону Большевистской

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Столкновение произошло примерно в обед

Столкновение произошло примерно в обед

Авария с участием двух иномарок произошла сегодня, 29 декабря, на Старом шоссе — автомобили двигались из Академгородка в сторону улицы Большевистской. 

— Hyundai Tucson выкинуло из колеи на старом шоссе, после чего он столкнулся с Toyota Hiace. После столкновения на обочине оказались оба автомобиля, — рассказали корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Пострадавших нет.

Обновлено: на Бердском шоссе примерно в это же время произошло подобное ДТП — пострадавших нет, но машины также вынесло на обочину. Одна из них, судя по видео, вылетела в гору снега. 

Автор — Юлия Шипицина

Ещё одно серьёзное ДТП произошло в Новосибирске этим утром на Димитровском мосту — в аварии погибла молодая девушка.

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аварияДТПобочинаСтарое шоссе
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КОММЕНТАРИИ (17)

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29 дек 2019 в 15:14

частенько вижу, что в одной руке держат телефон, а другой рукой жестикулируют при этом.....
как тут не выкинет...

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29 дек 2019 в 15:09

Нашли себе опрадание - колея. Скорость движения соблюдать нужно, всего лишь. В "пробках", заметил я, ДТП редко бывают. Ибо все предельно внимательны и осторожны. И скорость движения низкая.

cerb
29 дек 2019 в 15:05

" Hyundai Tucson выкинуло из колеи на старом шоссе, который совершил столкновение с Toyota Hiace. После столкновения на обочине оказались обо автомобиля"..
что энгээс, тяжко строчить после корпората?..