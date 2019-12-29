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Появилось видео с Димитровского моста, где в ДТП погибла 22-летняя девушка: авто было на летней резине

У водителя «жигулей» травмы разной степени тяжести

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Авария произошла в 9:35 на Димитровском мосту

Авария произошла в 9:35 на Димитровском мосту

Сегодня утром в ДТП на Димитровском мосту погибла 22-летняя девушка. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, она была пассажиром автомобиля ВАЗ-2107, который сошёлся в лобовом столкновении с Hyundai Creta. Публикуем видео с места аварии. 

«Жигули» были не на зимней резине

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области добавили, что на автомобиле ВАЗ-2107 резина не соответствовала сезону. По предварительной информации, водитель и пассажир этого автомобиля были не из Новосибирска, а из Новосибирской области. 

Водитель машины, в которой была девушка, госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

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ДТПлобовое столкновениесмертельное ДТПДимитровский мост
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КОММЕНТАРИИ (40)

Гость
29 дек 2019 в 15:36

Я хренею на этими камикадзе. Приехать на летней резине из области, это уж совсем безмозглым нужно быть.
И допускаю, что если они рассекали на летней, то и наверняка и не пристегивались.В деревне же это западло.

Гость
29 дек 2019 в 15:37

Наш чудный автопром, выжить просто не реально.Я думаю там и 60 км хватит,что бы погибнуть.

29 дек 2019 в 15:48

Теперь поздно умники попрекать погибших, соболезную погибшим и пострадавшим!!!!