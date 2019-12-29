Появилось видео с Димитровского моста, где в ДТП погибла 22-летняя девушка: авто было на летней резине

Гость 29 дек 2019 в 15:36

Я хренею на этими камикадзе. Приехать на летней резине из области, это уж совсем безмозглым нужно быть.

И допускаю, что если они рассекали на летней, то и наверняка и не пристегивались.В деревне же это западло.