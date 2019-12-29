Появилось видео с Димитровского моста, где в ДТП погибла 22-летняя девушка: авто было на летней резине

Сегодня утром в ДТП на Димитровском мосту погибла 22-летняя девушка. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, она была пассажиром автомобиля ВАЗ-2107, который сошёлся в лобовом столкновении с Hyundai Creta. Публикуем видео с места аварии.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области добавили, что на автомобиле ВАЗ-2107 резина не соответствовала сезону. По предварительной информации, водитель и пассажир этого автомобиля были не из Новосибирска, а из Новосибирской области.
Водитель машины, в которой была девушка, госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
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