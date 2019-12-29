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Новосибирцы облились холодной водой в мороз на площади Ленина

На улице было около –18 градусов мороза

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Новосибирцы облились холодной водой в мороз на площади Ленина — среди участников было практически 40 человек. Температура воздуха была около –18 градусов. 

Как рассказал корреспонденту НГС один из организаторов Юрий Пермяков, когда он сам начинал обливаться три года назад, ему было интересно, как это влияет на здоровье, самочувствие. Ему понравилось. 

— Это придаёт энергии, бодрости. Знакомые, друзья тоже начали интересоваться, подключаться. Так нас набирается постепенно всё больше и больше мужчин и женщин. Кто-то даже детей привлекает своих, у кого-то дети даже сами просятся, — пояснил Юрий Пермяков.

Всего, по словам Пермякова, в сообществе около 100 человек, сегодня участвовало около 40. После обливания холодной водой нужно растереться и согреться, добавил организатор.

Температура около –18 градусов не испугала желающих облиться холодной водой

В марте 2019 года крепкие новосибирцы в трусах облились холодной водой на Михайловской набережной.

Обливались ли вы когда-нибудь холодной водой? 

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    морозобливаниезакаливаниездоровый образ жизни
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    КОММЕНТАРИИ (16)

    29 дек 2019 в 12:37

    Всех в дурдом.

    Qwerty
    29 дек 2019 в 12:30

    К старости все отзовется... Будет в ушах звенеть, давление скакать будет. Лейте побольше ледяной воды на себя, особенно на голову.

    29 дек 2019 в 12:17

    Сегодня зимнее Иван Купало? :)