Новосибирцы облились холодной водой в мороз на площади Ленина — среди участников было практически 40 человек. Температура воздуха была около –18 градусов.

Как рассказал корреспонденту НГС один из организаторов Юрий Пермяков, когда он сам начинал обливаться три года назад, ему было интересно, как это влияет на здоровье, самочувствие. Ему понравилось.

— Это придаёт энергии, бодрости. Знакомые, друзья тоже начали интересоваться, подключаться. Так нас набирается постепенно всё больше и больше мужчин и женщин. Кто-то даже детей привлекает своих, у кого-то дети даже сами просятся, — пояснил Юрий Пермяков.