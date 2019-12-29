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Hyundai и «жигули» сошлись в лобовом на Димитровском мосту — погибла девушка

Остальных участников аварии сейчас осматривает скорая

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По информации полиции, авария произошла на Димитровском мосту&nbsp;

По информации полиции, авария произошла на Димитровском мосту 

Hyundai и «пятёрка» сошлись в лобовом столкновении на Моторной. ДТП произошло около 9:30 утра. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы «112».

— Hyundai Creta и ВАЗ сошлись в лобовом столкновении на Моторной, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

От полученных травм 22-летняя девушка&nbsp;скончалась на месте, а водитель ВАЗ-2107&nbsp;госпитализирован с травмами различной степени тяжести&nbsp;

От полученных травм 22-летняя девушка скончалась на месте, а водитель ВАЗ-2107 госпитализирован с травмами различной степени тяжести 

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Обновлено:

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что столкновение произошло на Димитровском мосту: столкнулись Hyundai Creta и ВАЗ-2107. 

Автомобиль ВАЗ после аварии

Автомобиль ВАЗ после аварии

— В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ-2107 (22-летняя девушка. — Прим. ред.), водитель этой машины находится в медицинском учреждении, а остальных участников ДТП в настоящее время осматривает скорая, — добавили в пресс-службе.

Видео было сделано около 10 утра

В пресс-службе пояснили, что, по предварительной информации, водитель 1995 года рождения следовал по мосту со стороны Станционной в сторону Фабричной. В пути следования по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Creta под управлением водителя 1959 года рождения.

У вас есть фото или видео этой аварии? Вы знаете личность погибшей девушки? Свяжитесь с дежурным журналистом через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, через почту news@ngs.ru или через Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

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ДТПавариялобовое столкновение
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КОММЕНТАРИИ (41)

Гость
29 дек 2019 в 10:53

Не жалко

макс
29 дек 2019 в 10:25

На пятерке,наверняка ехали представители местного табора.

Гость
29 дек 2019 в 11:03

Погибла девушка.
По предварительным данным есть пострадавшие.
Пока не удалось получить подробности.
Если вы что то знаете, то пишите.
Охринительная новость.