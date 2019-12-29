Hyundai и «жигули» сошлись в лобовом на Димитровском мосту — погибла девушка

По информации полиции, авария произошла на Димитровском мосту Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Hyundai и «пятёрка» сошлись в лобовом столкновении на Моторной. ДТП произошло около 9:30 утра. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы «112». — Hyundai Creta и ВАЗ сошлись в лобовом столкновении на Моторной, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».



От полученных травм 22-летняя девушка скончалась на месте, а водитель ВАЗ-2107 госпитализирован с травмами различной степени тяжести Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

По предварительной информации, есть пострадавшие. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что столкновение произошло на Димитровском мосту: столкнулись Hyundai Creta и ВАЗ-2107.

Автомобиль ВАЗ после аварии Фото: Анна Щербицкая

— В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ-2107 (22-летняя девушка. — Прим. ред.), водитель этой машины находится в медицинском учреждении, а остальных участников ДТП в настоящее время осматривает скорая, — добавили в пресс-службе.

Видео было сделано около 10 утра Видео: Станислав Тоньшев