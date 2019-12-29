Hyundai и «жигули» сошлись в лобовом на Димитровском мосту — погибла девушка

Hyundai и «пятёрка» сошлись в лобовом столкновении на Моторной. ДТП произошло около 9:30 утра. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы «112».
— Hyundai Creta и ВАЗ сошлись в лобовом столкновении на Моторной, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».
По предварительной информации, есть пострадавшие.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что столкновение произошло на Димитровском мосту: столкнулись Hyundai Creta и ВАЗ-2107.
— В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ-2107 (22-летняя девушка. — Прим. ред.), водитель этой машины находится в медицинском учреждении, а остальных участников ДТП в настоящее время осматривает скорая, — добавили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что, по предварительной информации, водитель 1995 года рождения следовал по мосту со стороны Станционной в сторону Фабричной. В пути следования по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Creta под управлением водителя 1959 года рождения.
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