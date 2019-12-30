Сибирячка слепила из пластилина портрет Ван Гога: на бороду из оранжевых «червячков» ушло 1,5 дня

Елена Шкарубо слепила портрет Ван Гога из пластилина, потому что ей нравятся работы художника Фото: Елена Шкарубо

Бывшая жительница Новосибирска медиаменеджер Елена Шкарубо слепила портрет Ван Гога из пластилина.

Как рассказала корреспонденту НГС автор портрета, у неё был холст на твердой раме, сначала она сделала набросок простым карандашом, а потом сразу стала размазывать пластилин — как чувствовала, так и размазывала: — Это мой первый опыт работы с пластилином в такой технике, я нигде не училась ни рисовать [профессионально], ни лепить. За первый подход я сделала основу лица, глаза, в следующие два — бороду и ухо, в четвертый подход доработала синий фон с желтыми вкраплениями.



В ответ на вопрос, почему именно Ван Гог, Елена Шкарубо объяснила, что ей нравятся работы этого художника: то, как он видел и отражал мир — живым, объемным, подвижным.

— А однажды я увидела один из его портретов и сразу представила, какую шикарную бороду можно ему слепить из пластилина, — улыбается Елена Шкарубо. На бороду из пластилиновых «червячков» у неё ушло 1,5 дня. Картина получилась размером 25 на 25 см.

Сибирячка сразу представила, какую шикарную бороду можно слепить из пластилина — на это ушло 1,5 дня Фото: Елена Шкарубо

Рисовать Елена Шкарубо начала в 28 лет. Училась по принципу: хотя бы пять минут, но каждый день. — Однажды незаметно просидела за работой 5 часов — в ней был миллион всяких деталей. Меня как будто украли: я смотрела на рисунок и не верила, что смогла всё это нарисовать. После переезда в Алма-Ату сходила на курс по скетчингу и пластической анатомии, в российской онлайн-школе прошла курс по мандалам и зенарту (это когда много-много мелкого орнамента, сплетённого друг с другом).

В 2018 году Елена Шкарубо сделала первую пластилиновую мандалу и потом проводила в этой технике мастер-классы с детьми от 4 до 10 лет. Но однажды ей захотелось слепить лицо. Так началась работа над пластилиновым Ван Гогом. Первым делом она несколько раз нарисовала художника на бумаге, чтобы научиться передавать его отличительные черты.



Сибирячка рассказала, что делала Ван Гога только тогда, когда очень этого хотела.

— Несколько лет назад после эмоционального выгорания я стала бережнее относиться к себе и научилась делать вещи только тогда, когда хочется. Особенно это применимо к творчеству, ведь эта энергия всегда приходит в пульсе, — говорит Елена Шкарубо. — Поэтому и Ван Гога я делала только тогда, когда чесались руки над ним поработать. Когда есть интерес к чему-то и желание заниматься, значит есть и энергия. Именно такая энергия, вложенная автором в картину, заставляет нас останавливаться перед ней и долго разглядывать. Такие картины — живые. Повторюсь, это применимо к любому занятию. Ван Гога я делала ровно год, но за этот год села за него всего четыре раза. Каждый раз мне очень хотелось именно им позаниматься.

После того как Елена Шкарубо опубликовала фотографию пластилиновой картины в Instagram, ей даже предложили купить получившегося Ван Гога Фото: Елена Шкарубо

Когда девушка выложила работу в Instagram, то получила очень много обратной связи: пластилиновый Ван Гог зацепил многих. Кто-то даже захотел его купить, но об этом пока не договорились. Елена Шкарубо — бывший соучредитель новосибирского журнала sib.fm, сейчас живёт в Алма-Ате и работает редактором сайта ifarmproject.ru, компании родом из Новосибирска, которая делает вертикальные фермы для производства салатов, земляники и съедобных цветов и модуль выращивания зелени в магазинах и ресторанах.