Хоккей: «Сибирь» обыграла команду из Пекина

Да уж... 28 дек 2019 в 21:24

Полная безнадёга...Увы...Даже не хочется что-то обсуждать...Это не команда,а недоразумение...Всё больше приходишь к выводу,что все прошлые выиграные матчи-простое стечение обстоятельств,т.е. банальная случайность,а не результат работы команды...Ну,что..Спасибо за Новогодний "подарочек" болельщикам ввиде трёх проигранных матчей...Домашних!Которые проиграть, любая уважающая себя и зрителей, команда считает позором...Сегодняшний результат язык не повернётся назвать "выигрышем"...Лотерея она и есть лотерея.Да,собственно, о чём это я?Плевать им на болел,они своё не потеряли и не потеряют...Надежду на улучшение положения после праздников ничто не вселяет...Даже при наличии полного оптимизма...К сожалению...