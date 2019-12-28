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Хоккей: «Сибирь» обыграла команду из Пекина

Игра закончилась со счётом 3:2

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Счёт открыл нападающий&nbsp;Евгений Чесалин

Счёт открыл нападающий Евгений Чесалин

Сегодня вечером, 28 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» забрала победу у команды «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Игра закончилась со счётом 3:2. 

Матч начался в 17:30, команды встретились на льду ЛДС «Сибирь». Первую шайбу на седьмой минуте игры забил нападающий Евгений Чесалин. Период закончился со счётом 1:0.

Во втором периоде шайбу команде из Пекина забросил Юусо Пуустинен. «Куньлунь Ред Стар» пытались забросить шайбу в ворота «Сибири», но им это не удалось, второй период закончился со счётом 2:0. 

В третьем периоде «Куньлунь Ред Стар» забросили сразу две шайбы чуть ли не одну за другой — на 48-й и 52-й минуте игры, тем самым сравняв счёт. 

В итоге "Сибири" удалось выиграть сегодняшний матч по буллитам.

Вчера «Сибирь» проиграла питерскому СКА в домашнем матче. Игра закончилась со счётом 0:2.

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хоккейкоманда сибирь
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КОММЕНТАРИИ (32)

Да уж...
28 дек 2019 в 21:24

Полная безнадёга...Увы...Даже не хочется что-то обсуждать...Это не команда,а недоразумение...Всё больше приходишь к выводу,что все прошлые выиграные матчи-простое стечение обстоятельств,т.е. банальная случайность,а не результат работы команды...Ну,что..Спасибо за Новогодний "подарочек" болельщикам ввиде трёх проигранных матчей...Домашних!Которые проиграть, любая уважающая себя и зрителей, команда считает позором...Сегодняшний результат язык не повернётся назвать "выигрышем"...Лотерея она и есть лотерея.Да,собственно, о чём это я?Плевать им на болел,они своё не потеряли и не потеряют...Надежду на улучшение положения после праздников ничто не вселяет...Даже при наличии полного оптимизма...К сожалению...

777
28 дек 2019 в 21:30

да это новогодняя шутка, не могут эти отбросы хоть кого то обыграть

28 дек 2019 в 21:25

"и под конец игры Микаэль Руохомаа забивает шайбу в ворота гостям, тем самым вырвав победу нашей команде."
Я что-то не то смотрел? Или все таки по буллитам выиграли?
Похоже, пить меньше надо было