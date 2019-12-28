Хоккей: «Сибирь» обыграла команду из Пекина

Сегодня вечером, 28 декабря, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» забрала победу у команды «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Игра закончилась со счётом 3:2.
Матч начался в 17:30, команды встретились на льду ЛДС «Сибирь». Первую шайбу на седьмой минуте игры забил нападающий Евгений Чесалин. Период закончился со счётом 1:0.
Во втором периоде шайбу команде из Пекина забросил Юусо Пуустинен. «Куньлунь Ред Стар» пытались забросить шайбу в ворота «Сибири», но им это не удалось, второй период закончился со счётом 2:0.
В третьем периоде «Куньлунь Ред Стар» забросили сразу две шайбы чуть ли не одну за другой — на 48-й и 52-й минуте игры, тем самым сравняв счёт.
В итоге "Сибири" удалось выиграть сегодняшний матч по буллитам.
Вчера «Сибирь» проиграла питерскому СКА в домашнем матче. Игра закончилась со счётом 0:2.