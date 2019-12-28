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«Родители ходят по дому в лыжных костюмах»: жители Ленинского района продолжают мёрзнуть в квартирах

Окончательно устранить аварию планируют только 30 декабря

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По информации «Сибирской генерирующей компании», температура в домах не опускается ниже нормативных +20 градусов

По информации «Сибирской генерирующей компании», температура в домах не опускается ниже нормативных +20 градусов

В среду, 25 декабря, больше 60 многоквартирных домов в левобережной части Новосибирска остались без тепла до глубокой ночи из-за ремонта теплотрассы. Энергетики отремонтировали дефектный участок трубы, но после запуска отопления рядом появился ещё один дефект на этой же трубе. Закончить ремонтные работы СГК планирует только 30 декабря. 

Жители Ленинского района сообщают в редакцию НГС о том, что в квартирах отопление находится под низким давлением, а в некоторых комнатах его совсем нет.

— Вечером 25 декабря отключили отопление и горячую воду до 18 часов следующего дня на улице Янтарной, Гризодубова и, возможно, еще других улицах. С 26 числа отопление находится под низким давлением. В некоторых комнатах его нет. Многие люди замерзают. Согласно объявлению в доме, ожидается еще раз полное отключение с завтрашнего дня. Родители ходят по квартире в лыжных костюмах. Животные тоже мёрзнут: кот с собакой поджимают лапы, — написала в редакцию жительница Ленинского района.

Объявление на одном из домов в Ленинском районе

Объявление на одном из домов в Ленинском районе

Вчера новосибирские теплоэнергетики объяснили, почему в домах Ленинского района может быть прохладно. По информации от Единой дежурно-диспетчерской службы мэрии, зарегистрированы обращения из 14 домов Ленинского района, по которым специалисты тепловой инспекции и управляющих компаний совместно принимают меры.

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авария на теплотрассеЛенинский район
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
28 дек 2019 в 20:03

ТАМ плохо пахнет,если ходить все время в теплой одежде.Особенно рсп касается.

с богаткова
28 дек 2019 в 20:03

Барышни всю зиму ходят в лыжных костюмах. Что в этом такого?

Гость
28 дек 2019 в 20:13

Дома реально холод собачий.Хорошо хоть в организации частной где я работаю охранником тепло.Директор лично оборудовал обогревателем нашу будку.