«Родители ходят по дому в лыжных костюмах»: жители Ленинского района продолжают мёрзнуть в квартирах

В среду, 25 декабря, больше 60 многоквартирных домов в левобережной части Новосибирска остались без тепла до глубокой ночи из-за ремонта теплотрассы. Энергетики отремонтировали дефектный участок трубы, но после запуска отопления рядом появился ещё один дефект на этой же трубе. Закончить ремонтные работы СГК планирует только 30 декабря.



Жители Ленинского района сообщают в редакцию НГС о том, что в квартирах отопление находится под низким давлением, а в некоторых комнатах его совсем нет.

— Вечером 25 декабря отключили отопление и горячую воду до 18 часов следующего дня на улице Янтарной, Гризодубова и, возможно, еще других улицах. С 26 числа отопление находится под низким давлением. В некоторых комнатах его нет. Многие люди замерзают. Согласно объявлению в доме, ожидается еще раз полное отключение с завтрашнего дня. Родители ходят по квартире в лыжных костюмах. Животные тоже мёрзнут: кот с собакой поджимают лапы, — написала в редакцию жительница Ленинского района.