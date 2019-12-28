Полуголые Деды Морозы устроили забег по Академгородку в –28 градусов

Сегодня днём на улице Учёных в новосибирском Академгородке заметили бегущих людей в костюмах Дедов Морозов.

Необычный забег организовал паблик «Академгородок» в соцсети Facebook. В пробежке приняли участие несколько Дедов Морозов, а поболеть за участников пришла группа поддержки примерно из двадцати человек, сообщил корреспонденту НГС администратор паблика Вячеслав Богер, который инициировал это мероприятие.

По его словам, изначально участники планировали пробежать 3,5 километра, но из-за мороза пришлось ограничиться дистанцией в один километр. Деды Морозы стартовали возле гриль-бара «Кёльн» на улице Учёных, добежали до остановки «Поликлиника» в начале этой улицы и вернулись обратно.