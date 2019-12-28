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Полуголые Деды Морозы устроили забег по Академгородку в –28 градусов

Бегущих людей в новогодних костюмах заметили на улице Учёных

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Жители Академгородка решили развлечься и устроили забег в новогодних костюмах

Жители Академгородка решили развлечься и устроили забег в новогодних костюмах

Сегодня днём на улице Учёных в новосибирском Академгородке заметили бегущих людей в костюмах Дедов Морозов.

Необычный забег организовал паблик «Академгородок» в соцсети Facebook. В пробежке приняли участие несколько Дедов Морозов, а поболеть за участников пришла группа поддержки примерно из двадцати человек, сообщил корреспонденту НГС администратор паблика Вячеслав Богер, который инициировал это мероприятие.

По его словам, изначально участники планировали пробежать 3,5 километра, но из-за мороза пришлось ограничиться дистанцией в один километр. Деды Морозы стартовали возле гриль-бара «Кёльн» на улице Учёных, добежали до остановки «Поликлиника» в начале этой улицы и вернулись обратно.

Несмотря на то, что во время забега в Академгородке было –28 градусов, некоторые участники так разгорячились, что финишировали раздетыми до пояса.

Низкая температура участников забега не испугала&nbsp;

Низкая температура участников забега не испугала 

Некоторые Деды Морозы даже наполовину разделись&nbsp;&nbsp;

Некоторые Деды Морозы даже наполовину разделись  

Из-за холодов дистанцию забега пришлось сократить&nbsp;

Из-за холодов дистанцию забега пришлось сократить 

На прошлых выходных полсотни новосибирцев в костюмах Дедов Морозов устроили велопробег по центру города. А в середине этой недели парад Дедов Морозов прошёл в Дзержинском районе Новосибирска.

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Забег Дедов Морозов
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КОММЕНТАРИИ (22)

Alex
28 дек 2019 в 17:22

Открыл статью - вылезла реклама сборбанка на весь экран. Открыл комменты - опять вылезла реклама сбербанка на весь экран. Ну ок. Сбер гамно и нгс гамно. Вы точно такого эффекта добивались? Пойду медузу читать, чо.

gheaitt
28 дек 2019 в 17:18

Ждем забега полуголых Снегурочек 😁

Миллионер
28 дек 2019 в 17:18

Идиотизм вечен.. как и полуголые бегуны на морозе