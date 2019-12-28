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Дороги и транспорт

Видео: инспекторам ДПС пришлось толкать заглохшую машину в центре Новосибирска

«Жигули» заглохли на перекрёстке Державина и Советской

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Очевидец снял на видео, как инспекторы ГИБДД толкают «шестёрку»

Очевидец снял на видео, как инспекторы ГИБДД толкают «шестёрку»

В центре Новосибирска инспекторы ДПС подтолкнули заглохшие на морозе «Жигули», чтобы помочь водителю их завести.

Видео с автоинспекторами, которые толкают ВАЗ-2106 на перекрёстке Державина и Советской, появилось сегодня в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

— Всегда говорил и буду говорить: в ДПС работают такие же люди, как и везде. Есть плохие, а есть и хорошие! — отмечает автор поста.

Получить комментарий группы пропаганды ГИБДД Новосибирска и пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области по этому поводу корреспонденту НГС пока не удалось. 

Автоинспекторы нередко приходят на помощь новосибирцам. Например, в начале этого года сотрудники ГИБДД спасли замёрзших людей из «Тойоты», которые улетели в кювет на трассе. Летом экипаж ДПС помог беременной женщине доехать с новосибирской площади Энергетиков в роддом в Краснообске. А несколько лет назад в селе Сокур инспекторы ДПС спасли четырёх человек из дома, рядом с которым начал полыхать пожар.

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экипаж ДПС
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КОММЕНТАРИИ (16)

с богаткова
28 дек 2019 в 15:13

Один раз фуру толкал. Сам вызвался. Мне это очень легко, т.к. в молодости сдвигал даже груженный поезд. Занимался спортом экстремальным.

Сергей Семёнович
28 дек 2019 в 15:19

+1 в карму полицаям!

28 дек 2019 в 15:31

Наши Дпсники самые человечные в России.Сколько общался-всегда вежливы и отзывчивы.