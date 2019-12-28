Видео: инспекторам ДПС пришлось толкать заглохшую машину в центре Новосибирска

В центре Новосибирска инспекторы ДПС подтолкнули заглохшие на морозе «Жигули», чтобы помочь водителю их завести.
Видео с автоинспекторами, которые толкают ВАЗ-2106 на перекрёстке Державина и Советской, появилось сегодня в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
— Всегда говорил и буду говорить: в ДПС работают такие же люди, как и везде. Есть плохие, а есть и хорошие! — отмечает автор поста.
Получить комментарий группы пропаганды ГИБДД Новосибирска и пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области по этому поводу корреспонденту НГС пока не удалось.
Автоинспекторы нередко приходят на помощь новосибирцам. Например, в начале этого года сотрудники ГИБДД спасли замёрзших людей из «Тойоты», которые улетели в кювет на трассе. Летом экипаж ДПС помог беременной женщине доехать с новосибирской площади Энергетиков в роддом в Краснообске. А несколько лет назад в селе Сокур инспекторы ДПС спасли четырёх человек из дома, рядом с которым начал полыхать пожар.