Видео: инспекторам ДПС пришлось толкать заглохшую машину в центре Новосибирска

В центре Новосибирска инспекторы ДПС подтолкнули заглохшие на морозе «Жигули», чтобы помочь водителю их завести.

Видео с автоинспекторами, которые толкают ВАЗ-2106 на перекрёстке Державина и Советской, появилось сегодня в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».



— Всегда говорил и буду говорить: в ДПС работают такие же люди, как и везде. Есть плохие, а есть и хорошие! — отмечает автор поста.

Получить комментарий группы пропаганды ГИБДД Новосибирска и пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области по этому поводу корреспонденту НГС пока не удалось.