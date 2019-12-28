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Город

«Пусть ни у кого не берут конфеты»: новосибирцы рассылают сообщения о Дедах Морозах, угощающих детей снюсом

Пугающую рассылку прокомментировали в полиции

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В родительских чатах активно распространяют фото опасных конфет в ярких обёртках

В родительских чатах активно распространяют фото опасных конфет в ярких обёртках

Новосибирцы начали пересылать друг другу в WhatsApp тревожные сообщения о Дедах Морозах, которые угощают детей снюсом в красивых фантиках.

«Уважаемые родители! По городу ходят в костюмах Деда Мороза и угощают детей. Пусть ни у кого не берут конфеты. Это новая упаковка снюса, просьба донести это до детей и их родителей», — говорится в сообщении, которое новосибирцы распространяют в родительских чатах. 

Вместе с этим текстом приходит и фото, уточнил читатель НГС, приславший их редакцию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что сообщений о таких случаях в полицию не поступало. 

— Нет пока оснований полагать, что данное событие имело место в Новосибирске, — сказали в полиции.

По данным СМИ, сообщения о Дедах Морозах, распространяющих снюс, пересылают друг другу и жители других регионов, например, Челябинской области.

В Новосибирске проблему снюсов — никотиновых изделий, которые помещаются под губой, — начали бурно обсуждать в ноябре, когда в Заельцовском районе умер семиклассник. В родительских чатах тогда заявляли, что ребёнок погиб после употребления снюса. НГС на условиях анонимности и с согласия родителей поговорил с учениками новосибирских школ. Они рассказали, при каких обстоятельствах впервые попробовали снюс и насколько это вообще распространено в школах.

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снюсмассовая рассылка
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КОММЕНТАРИИ (42)

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28 дек 2019 в 14:01

Опять яжематери и РСП... Кипишь подняли в ватсапе от безделья...

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28 дек 2019 в 14:00

Ватсап - зло. Там много чего пересылат. Только память телефона зря заполняется. А еще Ватсап людей от реальных дел отрывает. Ватсап нужно запретить.

Фото пользователя
28 дек 2019 в 14:03

По наделали всяких групп в ватсапе садовских и школьных и как дурачьё сидят в них сплетни собирают...