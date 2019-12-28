«Пусть ни у кого не берут конфеты»: новосибирцы рассылают сообщения о Дедах Морозах, угощающих детей снюсом

Новосибирцы начали пересылать друг другу в WhatsApp тревожные сообщения о Дедах Морозах, которые угощают детей снюсом в красивых фантиках.

«Уважаемые родители! По городу ходят в костюмах Деда Мороза и угощают детей. Пусть ни у кого не берут конфеты. Это новая упаковка снюса, просьба донести это до детей и их родителей», — говорится в сообщении, которое новосибирцы распространяют в родительских чатах.

Вместе с этим текстом приходит и фото, уточнил читатель НГС, приславший их редакцию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что сообщений о таких случаях в полицию не поступало.