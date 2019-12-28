Гигантские пробки сковали улицу Сибиряков-Гвардейцев из-за двух аварий

Чтобы объехать участников ДТП, водители сворачивают на трамвайные рельсы Фото: vk.com/act54

Сегодня днём улицу Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска сковали жёсткие пробки — их причиной стали сразу две аварии на разных полосах. Отметка о ДТП возле здания № 52 к. 1 на улице Сибиряков-Гвардейцев появилась на «Яндекс.Картах» в 11:30. По данным сервиса, сейчас движение на магистрали существенно затруднено: гигантские пробки к месту ДТП тянутся как со стороны площади Кирова, так и со стороны площади Сибиряков-Гвардейцев.

Скорость автомобильного потока сильно упала Фото: yandex.ru/maps

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», на коротком участке улицы Сибиряков-Гвардейцев случилось сразу два ДТП. Участниками одного из них стали две легковых машины и автобус № 4 , а в нескольких десятках метров на встречной полосе столкнулись седаны Toyota Camry и Mazda.

— Аварии затруднили движение по улице Сибиряков-Гвардейцев в обоих направлениях, проезд возможен только по трамвайным путям, — говорится в сообщении паблика.

