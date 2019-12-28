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Дороги и транспорт

Гигантские пробки сковали улицу Сибиряков-Гвардейцев из-за двух аварий

Водители вынуждены объезжать затор по трамвайным путям

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Чтобы объехать участников ДТП, водители сворачивают на трамвайные рельсы

Чтобы объехать участников ДТП, водители сворачивают на трамвайные рельсы

Сегодня днём улицу Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска сковали жёсткие пробки — их причиной стали сразу две аварии на разных полосах.

Отметка о ДТП возле здания № 52 к. 1 на улице Сибиряков-Гвардейцев появилась на «Яндекс.Картах» в 11:30. По данным сервиса, сейчас движение на магистрали существенно затруднено: гигантские пробки к месту ДТП тянутся как со стороны площади Кирова, так и со стороны площади Сибиряков-Гвардейцев. 

Скорость автомобильного потока сильно упала

Скорость автомобильного потока сильно упала

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», на коротком участке улицы Сибиряков-Гвардейцев случилось сразу два ДТП. Участниками одного из них стали две легковых машины и автобус № 4, а в нескольких десятках метров на встречной полосе столкнулись седаны Toyota Camry и Mazda. 

— Аварии затруднили движение по улице Сибиряков-Гвардейцев в обоих направлениях, проезд возможен только по трамвайным путям, — говорится в сообщении паблика.

Накануне на Сибиряков-Гвардейцев автомобиль перевернулся на крышу. По словам одного из читателей НГС, в районе этой аварии есть колея, из-за которой периодически возникают заторы и происшествия. 

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гигантские пробки
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КОММЕНТАРИИ (25)

Евгений
28 дек 2019 в 12:55

Вчера там на крыше лежал хлам, только корейский, а в сторонке с порванным железом полноприводный немецкий, а в 7-50 утра сегодня поперёк дороги полноприводный российский, причём тут производитель то, если колея?

28 дек 2019 в 12:42

Колея там знатная, смешно наблюдать как неуправляемый японохлам пытается там ее преодолеть и всерано бьются, я когда вижу участок с колеей и рядом с ней японохлам всегда стараюсь либо быстрей обогнать либо отстать от японохлама , а то может отскочить и испортить мой автомобиль.

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28 дек 2019 в 12:31

На левый берег посмотришь, так там 90-е годы и разруха сплошная.