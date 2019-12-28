Гигантские пробки сковали улицу Сибиряков-Гвардейцев из-за двух аварий

Сегодня днём улицу Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска сковали жёсткие пробки — их причиной стали сразу две аварии на разных полосах.
Отметка о ДТП возле здания
Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», на коротком участке улицы Сибиряков-Гвардейцев случилось сразу два ДТП. Участниками одного из них стали две легковых машины и автобус
— Аварии затруднили движение по улице Сибиряков-Гвардейцев в обоих направлениях, проезд возможен только по трамвайным путям, — говорится в сообщении паблика.
Накануне на Сибиряков-Гвардейцев автомобиль перевернулся на крышу. По словам одного из читателей НГС, в районе этой аварии есть колея, из-за которой периодически возникают заторы и происшествия.