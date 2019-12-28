«Душа нашей команды»: жёны известных хоккеистов встали на защиту Пелагеи, которая разводится с мужем

Пелагея и Иван Телегин решили расстаться после трёх лет брака Фото: instagram.com/pelageya_insta

Жёны известных российских хоккеистов вступились за певицу Пелагею, которая разводится с мужем — нападающим ЦСКА Иваном Телегиным. Супруги хоккеистов начали выкладывать в Instagram сториз в поддержку Пелагеи после того, как в прессе стали появляться публикации о том, что в семье Телегиных «с самого начала всё не ладилось» и что многие жёны игроков ЦСКА не любят певицу: не особо принимают её в компании, не зовут на совместные мероприятия. В поддержку Пелагеи выступили больше десятка жён хоккеистов из разных клубов: Анастасия Шубская (жена нападающего Washington capitals Александра Овечкина), Варвара Орлова (жена защитника Washington capitals Дмитрия Орлова), Ирина Кошечкина (жена вратаря магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкинa), Елена Белова (жена защитника СКА Антона Белова), Наталья Барулина (жена вратаря «Нефтехимика» Константина Барулина), Лилия Шалунова (жена нападающего ЦСКА Максима Шалунова) и другие. В своих публикациях супруги спортсменов признаются в любви Пелагее, называют её «душой компании», заявляют, что «общались и общаются» с ней.

«Ребят, ну если вы не владеете информацией, ну не несите бред! Полю мы все любили и любим! Она душа нашей команды. Простая, добрая, искренняя, очень порядочный человек! Не нужно сочинять и додумывать», — написала, в частности, Татьяна Попова — жена игрока ЦСКА Александра Попова. Скриншоты этой и других публикаций от жён хоккеистов размещены в официальном аккаунте Пелагеи в Instagram.