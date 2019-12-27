«Это был теракт»: опубликовано новое расследование о взрыве дома в Магнитогорске

Трагедия в Магнитогорске унесла жизни 39 человек, среди них были дети и беременная женщина Фото: Вадим Архипов

Сегодня, 27 декабря, издание Baza опубликовало фильм о трагедии в Магнитогорске, которая унесла жизни 39 человек. Авторы утверждают, что подъезд рухнул не из-за взрыва бытового газа. Это был теракт, который власти попытались скрыть. Мы не можем опубликовать фильм, из-за того что в нем присутствует нецензурная лексика. Но вы можете найти его на YouTube. Журналисты Baza собрали и систематизировали всё, что удалось выяснить за год. Пообщались с жильцами дома на Карла Маркса, 164, дворником, который нашёл взрывное устройство возле торгового комплекса, опубликовали видео, как 1 января горела маршрутка, в которой были несколько человек. Рассказали о личностях погибших в «Газели» и их обращении в ислам.

Сооснователь московского проекта Baza Никита Могутин побывал в Магнитогорске Фото: Baza / youtube.com

— Сегодня Дмитрий Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске слухами. Так уж вышло, что именно сегодня мы решили выпустить видео про взрыв в Магнитогорске и всех причастных к нему, — объяснили авторы фильма. — Расследование мы провели ещё год назад. Начали его 8 января, сейчас, через год, мы слетали на место трагедии и встретились с людьми, которые имели прямое отношение к происходившему. У нас нет сомнений, что это был теракт. Другой вопрос — почему это скрывают власти. На него мы также попытались ответить в видео.

Журналисты разложили все события по полочкам Фото: Baza / youtube.com

Нашли женщину, сдавшую квартиру, в которой произошёл взрыв Фото: Baza / youtube.com

Сооснователь проекта Baza Никита Могутин отмечает в фильме, что силовики и большинство СМИ весь этот год упорно молчат. — Единственные люди, которые попытались что-то сделать, — это ребята и девчонки с 74.RU и Znak.com — местных изданий. Они первые попытались сказать, что это, скорее всего, теракт. И что произошло? На них обрушилась волна ненависти, оскорблений в соцсетях, телеграм-каналах, СМИ, причём явно заказная волна, — добавил Никита Могутин.

На протяжении года наши коллеги с портала 74.RU, как и Baza, продолжали своё расследование. Журналисты провели в командировках несколько недель и публиковали материалы, рассказывая о том, как нашли взрывное устройство на остановке, кто погиб в обстрелянной маршрутке, как эти люди пришли к исламу и что говорят их семьям. К годовщине трагедии наши коллеги с портала 74.RU подготовили фильм, в котором будут рассказаны эксклюзивные подробности о произошедшем в Магнитогорске и ранее не публиковавшиеся детали. Мы выложим его 30 декабря.