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«Сибирь» проиграла питерскому СКА в домашнем матче: как это было

Игра закончилась со счетом 0:2

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Счет открыли хоккеисты СКА в третьем периоде

Счет открыли хоккеисты СКА в третьем периоде

Вечером 27 декабря в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы упорно старались реабилитироваться за прошлый проигранный матч. Не получилось: сегодняшняя игра закончилась со счетом 0:2.

На 46-й минуте в ворота сибиряков первую шайбу забросил нападающий Андрей Кузьменько. Закрепил позиции СКА нападающий Владимир Ткачев — он забил гол на 59-й минуте. 

Вторая шайба влетела в пустые ворота

Вторая шайба влетела в пустые ворота

— Даже после пропущенного гола никто руки не опускал. Все продолжали биться, верить в победу до последнего. Сейчас готовимся к следующей игре. Нужно побольше отдохнуть, чтобы быть свежее на следующем матче, — прокомментировал проигрыш нападающий «Сибири» Никита Шашков.

В первом перерыве прошла показательная игра ребят следж-хоккеистов.

В первом перерыве прошла показательная игра ребят следж-хоккеистов.

На этой неделе, в среду, новосибирская команда проиграла московскому «Спартаку» со счетом 0:5. Следующая игра «Сибири» состоится завтра, 28 декабря, с нижнекамским «Нефтехимиком».

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КОММЕНТАРИИ (6)

с богаткова
27 дек 2019 в 23:04

сделал ставку на точный счет и заработал крупную сумму.

Фото пользователя
27 дек 2019 в 23:04

Всегда проигрывают, вообще играть не умеет это команда

Фото пользователя
27 дек 2019 в 23:21

На Сибири только сухари можно оформлять.