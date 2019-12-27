«Сибирь» проиграла питерскому СКА в домашнем матче: как это было

Вечером 27 декабря в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы упорно старались реабилитироваться за прошлый проигранный матч. Не получилось: сегодняшняя игра закончилась со счетом 0:2.
На 46-й минуте в ворота сибиряков первую шайбу забросил нападающий Андрей Кузьменько. Закрепил позиции СКА нападающий Владимир Ткачев — он забил гол на 59-й минуте.
— Даже после пропущенного гола никто руки не опускал. Все продолжали биться, верить в победу до последнего. Сейчас готовимся к следующей игре. Нужно побольше отдохнуть, чтобы быть свежее на следующем матче, — прокомментировал проигрыш нападающий «Сибири» Никита Шашков.
На этой неделе, в среду, новосибирская команда проиграла московскому «Спартаку» со счетом 0:5. Следующая игра «Сибири» состоится завтра, 28 декабря, с нижнекамским «Нефтехимиком».