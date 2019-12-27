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Экономика

Новосибирцы жалуются на сбои в работе приложения Альфа-банка

Зайти с первого раза в мобильное приложение не получается

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Специалисты постепенно восстанавливают работу сервисов&nbsp;

Специалисты постепенно восстанавливают работу сервисов 

Вечером в эту пятницу, 27 декабря, в работе приложения Альфа-банка произошел массовый сбой. Об этом сообщают его клиенты по всей стране, в том числе жители Новосибирска.

По данным мониторингового ресурса Downdetector, неполадки возникли в 18:55. К 20:25 с жалобами на сбои сервисов обратились примерно 1276 человек. После этого их количество стало уменьшаться. 42% пользователей не смогли совершить платеж, 29% — снять деньги с карты в банкоматах, а 28% испытали проблемы с входом в систему.

— Я хотела перевести деньги своей знакомой. Но при вводе пароля приложение говорило, что лимит входа превышен, — сообщает читательница НГС.

Онлайн-карта сбоев Альфа-банка

Онлайн-карта сбоев Альфа-банка

Со звонками на горячую линию для клиентов банка тоже возникли проблемы. Они автоматически сбрасываются, дозвониться удается лишь после нескольких попыток. На горячей линии сообщают, что ряд сервисов в телефонном центре и отделениях банка недоступен по техническим причинам и весь функционал будет восстановлен в ближайшее время.

— К сожалению, сегодня мы наблюдали проблемы с операциями по картам, всего не прошло около 10% операций. Сейчас все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Альфа-банка.

По данным сервиса, сбои произошли во многих крупных городах России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.

Один из последних сбоев произошел в апреле 2019 года. Тогда клиентам банка было недоступно управление услугами в приложениях банка «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл лайт».

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экономикаальфа-банк
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КОММЕНТАРИИ (24)

backend-разработчик
27 дек 2019 в 22:18

Из-за дырявого Андроида мы вынуждены периодически фиксить проблемы с безопасностью, отсюда и простои. Пользуйте айфоны, если хотите безопасно работать с банками.

Фото пользователя
27 дек 2019 в 22:10

снимайте деньги пока не поздно

Худой
27 дек 2019 в 22:05

Проблема это когда без ног. )
Сбой это ерунда.