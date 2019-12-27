Новосибирцы жалуются на сбои в работе приложения Альфа-банка

Вечером в эту пятницу, 27 декабря, в работе приложения Альфа-банка произошел массовый сбой. Об этом сообщают его клиенты по всей стране, в том числе жители Новосибирска.



По данным мониторингового ресурса Downdetector, неполадки возникли в 18:55. К 20:25 с жалобами на сбои сервисов обратились примерно 1276 человек. После этого их количество стало уменьшаться. 42% пользователей не смогли совершить платеж, 29% — снять деньги с карты в банкоматах, а 28% испытали проблемы с входом в систему.

— Я хотела перевести деньги своей знакомой. Но при вводе пароля приложение говорило, что лимит входа превышен, — сообщает читательница НГС.

