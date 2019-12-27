Новосибирцы жалуются на сбои в работе приложения Альфа-банка

Вечером в эту пятницу, 27 декабря, в работе приложения Альфа-банка произошел массовый сбой. Об этом сообщают его клиенты по всей стране, в том числе жители Новосибирска.
По данным мониторингового ресурса Downdetector, неполадки возникли в 18:55. К 20:25 с жалобами на сбои сервисов обратились примерно 1276 человек. После этого их количество стало уменьшаться. 42% пользователей не смогли совершить платеж, 29% — снять деньги с карты в банкоматах, а 28% испытали проблемы с входом в систему.
— Я хотела перевести деньги своей знакомой. Но при вводе пароля приложение говорило, что лимит входа превышен, — сообщает читательница НГС.
Со звонками на горячую линию для клиентов банка тоже возникли проблемы. Они автоматически сбрасываются, дозвониться удается лишь после нескольких попыток. На горячей линии сообщают, что ряд сервисов в телефонном центре и отделениях банка недоступен по техническим причинам и весь функционал будет восстановлен в ближайшее время.
— К сожалению, сегодня мы наблюдали проблемы с операциями по картам, всего не прошло около 10% операций. Сейчас все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Альфа-банка.
По данным сервиса, сбои произошли во многих крупных городах России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара.
Один из последних сбоев произошел в апреле 2019 года. Тогда клиентам банка было недоступно управление услугами в приложениях банка «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл лайт».