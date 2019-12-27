Лёд, скульптуры и никого из зрителей. 7 фото из городка на набережной, который открыли со второго раза

Парк со скульптурами и горками на Михайловской набережной должен был открыться ещё в середине недели — 25 декабря. Но тогда помешала снежная метель, из-за чего торжественное открытие перенесли на 27 декабря — по иронии, на самый холодный день недели. Тем не менее открытие состоялось — без толпы зрителей, зато в присутствии мэра Анатолия Локтя. Как это было — рассказываем и показываем в нашем фоторепортаже.

