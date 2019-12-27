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Город Новый год-2020 Фоторепортаж

Лёд, скульптуры и никого из зрителей. 7 фото из городка на набережной, который открыли со второго раза

На Михайловской набережной заработал ледовый городок. Правда, посетителей так пока мало

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По задумке городских властей, ледовый городок на набережной должен стать местом притяжения людей — в Новый год здесь запланирован салют, будут работать аттракционы и музыкальное сопровождение

По задумке городских властей, ледовый городок на набережной должен стать местом притяжения людей — в Новый год здесь запланирован салют, будут работать аттракционы и музыкальное сопровождение

Парк со скульптурами и горками на Михайловской набережной должен был открыться ещё в середине недели — 25 декабря. Но тогда помешала снежная метель, из-за чего торжественное открытие перенесли на 27 декабря — по иронии, на самый холодный день недели. Тем не менее открытие состоялось — без толпы зрителей, зато в присутствии мэра Анатолия Локтя. Как это было — рассказываем и показываем в нашем фоторепортаже.

В день открытия городок был пустынным — посетителей явно отпугнули 30-градусные морозы

В день открытия городок был пустынным — посетителей явно отпугнули 30-градусные морозы

Но холода не заставили власти отменить запланированную торжественную программу, поэтому артисты выступали без зрителей

Но холода не заставили власти отменить запланированную торжественную программу, поэтому артисты выступали без зрителей

Зрителей не было, зато всех выступающих горячо поддерживал мэр города Анатолий Локоть

Зрителей не было, зато всех выступающих горячо поддерживал мэр города Анатолий Локоть

Среди скульптур много сказочных и просто необычных фигур — маленьким новосибирцам здесь точно должно понравиться

Среди скульптур много сказочных и просто необычных фигур — маленьким новосибирцам здесь точно должно понравиться

Наряду со скульптурами ледовый городок заполонили предупредительные щиты — никаких санок, только мягкие и безопасные ледянки

Наряду со скульптурами ледовый городок заполонили предупредительные щиты — никаких санок, только мягкие и безопасные ледянки

Большая и крутая горка пока простаивает пустой, но совсем скоро, визжа от восторга, а местами от испуга, её будут штурмовать сотни детей&nbsp;

Большая и крутая горка пока простаивает пустой, но совсем скоро, визжа от восторга, а местами от испуга, её будут штурмовать сотни детей 

На прошлой неделе мы рассказывали про открытие ледового городка в сквере у оперного театра. В отличие от Михайловской набережной, отмечать Новый год сюда зовут тех, кому по душе тихая, семейная обстановка, классическая музыка и красочные фейерверки.

Всё про подготовку к Новому году — от карты катков и елочных базаров до погоды 31 декабря — найдёте в нашем специальном разделе.

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Ледовый городокМихайловская набережнаяАнатолий Локоть
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КОММЕНТАРИИ (31)

Собственно
27 дек 2019 в 19:46

Вот ведь знали, что никто не придет, но деньги освоить то надо, в воср обещают потепление - вот бы и открыли, два дня бы погоды не сделало...

Елена
27 дек 2019 в 19:49

И каково было Локтю смотреть, как перед ним выступают люди на таком морозе? Сколько из них заболеет после этого выступления?

Фото пользователя
27 дек 2019 в 19:46

Возможно, посетители стесняются кататься.