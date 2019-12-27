Лёд, скульптуры и никого из зрителей. 7 фото из городка на набережной, который открыли со второго раза

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25 ноября 2019
НГС рекомендует, что почитать
Привет! У нас появился новый раздел, в котором мы делимся с вами крутыми историями из других городов. Интересные люди, необычные судьбы, громкие события — всё это вы найдете в специальном разделе «Рекомендуем» на главной странице НГС.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас! Елена Ходырева, главный редактор НГС
Парк со скульптурами и горками на Михайловской набережной должен был открыться ещё в середине недели — 25 декабря. Но тогда помешала снежная метель, из-за чего торжественное открытие перенесли на 27 декабря — по иронии, на самый холодный день недели. Тем не менее открытие состоялось — без толпы зрителей, зато в присутствии мэра Анатолия Локтя. Как это было — рассказываем и показываем в нашем фоторепортаже.
На прошлой неделе мы рассказывали про открытие ледового городка в сквере у оперного театра. В отличие от Михайловской набережной, отмечать Новый год сюда зовут тех, кому по душе тихая, семейная обстановка, классическая музыка и красочные фейерверки.
Всё про подготовку к Новому году — от карты катков и елочных базаров до погоды 31 декабря — найдёте в нашем специальном разделе.