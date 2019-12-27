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Дороги и транспорт

«Все видят, что я придурок, и пропускают»: новосибирец сложил на машине мишуру как полицейский маячок

Водитель заявил, что на такое украшение его сподвигли пробки

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По словам водителя, украсить так автомобиль он решил из-за пробок&nbsp;

По словам водителя, украсить так автомобиль он решил из-за пробок 

В Новосибирске водитель универсала сделал необычное украшение на крыше своего автомобиля — он смотал из мишуры трёхцветный прямоугольник. 

По форме и цветам он напоминает проблесковый маячок, хотя на сигнале красный и синий цвета располагаются в другом порядке.

Фотография машины появилась в Instagram. Пользователь, который её выложил, объяснил корреспонденту НГС такое необычное украшение пробками в городе.

— Пробки. Три дня город стоял с утра до вечера, вы напишите, чтобы коммунальные службы оперативней реагировали на снегопад. Все видят, что я придурок, и пропускают, — объяснил корреспонденту НГС водитель Александр.

Он пригрозил, что если коммунальные службы не начнут работать активнее, то он приделает к своей машине ещё и скребок.

В новосибирском ГИБДД корреспонденту НГС объяснили, что не могут оценить фотографию, но добавили, что по закону имитация проблесковых маячков запрещена.

— Если инспектор выявит имитацию проблескового маячка, то водителя будут привлекать к административной ответственности, — объяснил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Если нарушение будет доказано, то водителю может грозить наказание вплоть до лишения прав.

Новосибирцы на дороге иногда не успевают реагировать на сигналы законно установленных маячков. В середине ноября на улице Дуси Ковальчук произошло ДТП с пожарной машиной, у которой были включены проблесковые маячки — ей наперерез выехал внедорожник Mercedes-Benz GL 350

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проблесковые маячки
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КОММЕНТАРИИ (16)

cerb
27 дек 2019 в 18:48

ну хоть с самодиагностикой всё в порядке у горемыки..

Фото пользователя
27 дек 2019 в 18:44

Дурачьё...

забаненный
27 дек 2019 в 18:40

надо такую же машину с надписью НГС вместо ДПС, чтобы оперативно выезжать на место событий