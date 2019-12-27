«Все видят, что я придурок, и пропускают»: новосибирец сложил на машине мишуру как полицейский маячок

По словам водителя, украсить так автомобиль он решил из-за пробок

В Новосибирске водитель универсала сделал необычное украшение на крыше своего автомобиля — он смотал из мишуры трёхцветный прямоугольник.

По форме и цветам он напоминает проблесковый маячок, хотя на сигнале красный и синий цвета располагаются в другом порядке.

Фотография машины появилась в Instagram. Пользователь, который её выложил, объяснил корреспонденту НГС такое необычное украшение пробками в городе.

— Пробки. Три дня город стоял с утра до вечера, вы напишите, чтобы коммунальные службы оперативней реагировали на снегопад. Все видят, что я придурок, и пропускают, — объяснил корреспонденту НГС водитель Александр.