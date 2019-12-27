Замерзшие в Сибири. Смотрим, как в 30-градусные морозы на трассе под Новосибирском отогревают водителей

С приходом морозов в Новосибирской области усилили свою работу пункты обогрева. Всего их в нашем регионе несколько десятков, все они передвижные. Это чтобы было легко добраться до любого участка областной трассы и спасти автомобилистов, рискнувших сесть за руль в такую погоду. Как работают пункты обогрева, что есть внутри них и чем отогревают водителей в тридцатиградусные морозы — смотрите в нашем фоторепортаже.
Вы когда-нибудь пользовались услугами передвижного пункта обогрева?
Что в эту пятницу, 27 декабря, творилось в самом Новосибирске, мы рассказывали в онлайн-трансляции с улиц. Какая погода ждет нас в выходные — подробный прогноз читайте тут. Впрочем, некоторых людей морозы не пугают — почитайте историю 28-летнего Антона, который пешком идет по Сибири.