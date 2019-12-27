Замерзшие в Сибири. Смотрим, как в 30-градусные морозы на трассе под Новосибирском отогревают водителей

Пункты обогрева работают круглосуточно, дежуря на трассах области. В декабре из замерзающих авто спасли уже восемь новосибирцев — и это с учётом очень мягкой для зимнего месяца погоды

С приходом морозов в Новосибирской области усилили свою работу пункты обогрева. Всего их в нашем регионе несколько десятков, все они передвижные. Это чтобы было легко добраться до любого участка областной трассы и спасти автомобилистов, рискнувших сесть за руль в такую погоду. Как работают пункты обогрева, что есть внутри них и чем отогревают водителей в тридцатиградусные морозы — смотрите в нашем фоторепортаже.

