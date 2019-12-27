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Зима Фоторепортаж

Замерзшие в Сибири. Смотрим, как в 30-градусные морозы на трассе под Новосибирском отогревают водителей

Фоторепортаж с обледеневшей трассы, где отогревают автомобилистов

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Пункты обогрева работают круглосуточно, дежуря на трассах области. В декабре из замерзающих авто спасли уже восемь новосибирцев — и это с учётом очень мягкой для зимнего месяца погоды&nbsp;

Пункты обогрева работают круглосуточно, дежуря на трассах области. В декабре из замерзающих авто спасли уже восемь новосибирцев — и это с учётом очень мягкой для зимнего месяца погоды 

С приходом морозов в Новосибирской области усилили свою работу пункты обогрева. Всего их в нашем регионе несколько десятков, все они передвижные. Это чтобы было легко добраться до любого участка областной трассы и спасти автомобилистов, рискнувших сесть за руль в такую погоду. Как работают пункты обогрева, что есть внутри них и чем отогревают водителей в тридцатиградусные морозы — смотрите в нашем фоторепортаже.

Это один из 30 специальных передвижных пунктов, расположенный приблизительно в 18 километрах от Новосибирска на Ленинск-Кузнецкой трассе

Это один из 30 специальных передвижных пунктов, расположенный приблизительно в 18 километрах от Новосибирска на Ленинск-Кузнецкой трассе

К моменту приезда фотокорреспондента НГС на трассе работала дорожная техника, которая чистила и сгружала снег

К моменту приезда фотокорреспондента НГС на трассе работала дорожная техника, которая чистила и сгружала снег

Так выглядит место, где отогревают водителей — специализированная «ГАЗель» со всем необходимым

Так выглядит место, где отогревают водителей — специализированная «ГАЗель» со всем необходимым

В пунктах обогрева для водителей приготовлены тёплая одежда, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты. Термосы с горячем чаем и конфетками тоже прилагаются

В пунктах обогрева для водителей приготовлены тёплая одежда, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты. Термосы с горячем чаем и конфетками тоже прилагаются

Обязательный элемент в любом региональном пункте обогрева — валенки. Без них в морозы водителям приходится особенно тяжко

Обязательный элемент в любом региональном пункте обогрева — валенки. Без них в морозы водителям приходится особенно тяжко

Тепловые пушки тоже есть в каждом пункте: и попавшие в беду водители, и сами сотрудники отогреваются возле них

Тепловые пушки тоже есть в каждом пункте: и попавшие в беду водители, и сами сотрудники отогреваются возле них

Замерших водителей могут доставить в тёплое место — как правило, до ближайшего участка дорожных служб. А в случае экстренной необходимости авто с согласия водителя транспортируют в тёплый бокс или до ближайшего примыкания к дороге

Замерших водителей могут доставить в тёплое место — как правило, до ближайшего участка дорожных служб. А в случае экстренной необходимости авто с согласия водителя транспортируют в тёплый бокс или до ближайшего примыкания к дороге

Вы когда-нибудь пользовались услугами передвижного пункта обогрева?

    Что в эту пятницу, 27 декабря, творилось в самом Новосибирске, мы рассказывали в онлайн-трансляции с улиц. Какая погода ждет нас в выходные — подробный прогноз читайте тут. Впрочем, некоторых людей морозы не пугают — почитайте историю 28-летнего Антона, который пешком идет по Сибири.

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    пункт обогреваморозы
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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Фото пользователя
    27 дек 2019 в 19:07

    Дома нада сидеть, а не шабаркаццо "по гостям и базарам за каким-то товаром", сиди дома - приехал с работы и сиди на своём 5 этажэ. Ну в магаз рядом сползай за неопходимым. Ну нет жи!!! пруцца!!! Пурга/ветрище/снек в харю/мороз под 40 - ничо гарацких ниастанавливаит. пруцца в соседние раёны водки похылкать/мамкиных пёльменей поточить/в бане помыццо. Не спорю: едь када погода позволяит, а не када те, сохатому бяше грят: МЧС предупреждаит! А для тя, ето как команда: На старт!!!😎

    с богаткова
    27 дек 2019 в 18:53

    В Плотниково уже до 40 доходит морозы. По крайней мере так термометр показывает уличный. Но я в шортах, потому что закаленный.

    Фото пользователя
    27 дек 2019 в 19:10

    Хорошо,что есть такие пункты обогрева! Бывает не только топливо замёрзло,а электроника просто отказала(были такие случаи,помню мужчина жёг покрышки ,помощь конечно подоспела ,но он лишился обеих ног..)